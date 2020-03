Mielipide: Teot puhuvat puolestaan – Saksalaan pitää kaavoittaa puisto

Kaupunki järjesti yleisen kyselyn Mikkelin Saksalan alueen kaavasta. Tarkoituksena oli kaavoittaa alue uudelleen, koska koulurakentamista alueelle ei tarvita. Vastaukset tuli antaa elokuun 2019 loppuun mennessä. Kaikki annetut vastaukset puolsivat sitä vaihtoehtoa, että alue kaavoitetaan puistoksi.

Saksala-seura lausui, että alue tulee kaavoittaa puistoksi. Alueelta kerättiin lisäksi adressi, johon tuli 287 nimeä, ja he kaikki olivat puiston kannalla. Muutamat taloyhtiöt antoivat myös kannanoton, että alue tulee kaavoittaa puistoksi.

Näkisin, että tuon kyselyn aikana kaikkien kaupunkilaisten ja yritysten olisi tullut antaa avoin, läpinäkyvä kannanotto, jos he olisivat ajatelleet alueelle rakentamista. Jos olisin ollut esittelevä virkamies, olisin lähtenyt esittämään kaavan muuttamista puistoksi yksimielisen kyselyn tuloksena.

Nyt on ilmennyt, että kaavoitukseksi on toinenkin vaihtoehtoluonnos: todella korkea kerrostalo, jonka alakerrassa on palveluasumista.

Miljöö tuhoutuu kertalaakilla. Onko joillakin – virkamies, luottamushenkilö, muu henkilö – enemmän näkemystä kuin, mitä avoin kysely tuotti tulokseksi?`

Vai onko joku, joka ei maksa edes veroa kaupunkiin, ideoinut luonnoksen?

On kuin märkä rätti olisi heitetty vasten kasvoja. Ensin kaikilta kysytään ja kun kysely tuottaa yksimielisen tuloksen, lähdetään ajamaan myös jotain muuta vaihtoehtoa.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen esitti eräässä kirjoituksessaan, että kaupunkilaisten ei tulisi aina ilmestyä lehden palstoille negatiivisesti sävytetyin viestein. Kuitenkin ensin on ajatus, sitten sanat ja sen jälkeen vasta teot. Ja ainoastaan teot puhuvat puolestaan.

Niin kauan kuin teot eivät puhu puolestaan, näitä negatiivisia viestejä tulee olemaan. Ne poistuvat, kun kaupunkilaisia kunnioitetaan ja pidetään yhdenvertaisessa asemassa.

Mistä on peräisin toinen vaihtoehto? Ketkä ovat "supsuttaneet" kyselyn jälkeen? Mikä moraalinen oikeus heillä on siihen ollut?

Tässä asiassa kaupungin imagoa nostava teko on mielestäni, että kaavoitetaan siten, mitä avoin kysely tuotti tuloksena: puistoksi.

Margit Bister

Saksala, Mikkeli