Lukijalta: Punahilkka estää Ison pahan suden aikeet

Mikkelin kuntapolitiikan viime aikaisen värikkyyden taustalla vaikuttaa talous. Silloin kun on vaikeat taloudelliset ajat, korostuvat poliitikkojen arvomaailmat. Mielestäni on selvää, että kaupungin taloutta on tasapainotettava, mutta se on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja kestävällä tavalla.

SDP ei pidä hyvänä lapsiin kohdistuvia leikkauksia. Lasten kasvatus ja opetus ei ole laadukasta liian suurissa ryhmissä, eikä muistakaan ihmisten arkeen vaikuttavista asioista kannata leikata. Pidän huonona sitä, että sivistystoimi on alkanut ohjeistaa Essotea, ettei erityislapsille saisi kirjoittaa lausuntoja, että lapsi tarvitsee henkilökohtaisen avustajan. Mikkelin kaupungin talous ei oikene sillä, että apua tarvitseville lapsille ei anneta tukea. Säästäminen vaatii suurta ammattitaitoa, jotta tulevina vuosina ei tarvitse maksaa säästöjen kustannuksia tuplana.

Löytyisikö näytelmään uusi onnellinen loppu?

SDP on vaatinut neuvotteluissa kaupungin väliportaan hallinnosta 20 henkilötyövuoden säästämistä, sillä Mikkelin kaupungin organisaatio on useiden kuntaliitosten myötä liian moniportainen. Työntekijästä on kuusi väliporrasta kaupunginjohtajaan. Tämä on liikaa. Aivan hyvin päiväkodin johtaja voi päättää yksikkönsä asioista, kuten rehtorit koulujensa asioista. Luotetaan esimiesten osaamiseen.

Tämä väliportaan hallinnosta säästäminen ja monet muut toimenpiteet hyväksyttiin valtuustossa 18.3.2019. Tässä talouden tasapainotuspaketissa olivat mukana SDP, keskusta, vihreät ja kristillisdemokraatit. Kokoomus irtaantui talouspaketista jo neuvotteluvaiheessa ja äänestytti sen valtuustossa kohta kohdalta häviten äänestykset. He esittivät yksityistierahoihin leikkausta, nuorisotalojen, kirjastojen ja Ristiinan lukion lakkauttamista. Hävittyään he alkoivat oireilla muun muassa erilaisilla lehtikirjoituksilla.

On kovin mahtipontista kokoomukselta 11 valtuutetullaan vaatia kaikkein muiden tulevan heidän linjoilleen ja kun tämä ei onnistunut niin alkaa mustamaalata SDP:n valtuutettuja. Minua muun muassa on alettu kutsua ”voimahahmoksi” ja ”Punahilkaksi”. Mieluusti olen ”voimahahmo”, joka puolustaa erityislapsia ja pienituloisia. Mielelläni olen myös Punahilkka, joka estää Ison pahan suden aikeet. Eläinrakkaana ihmisenä en toivo ison pahan suden kuolemaa, vaan kesyyntymistä. Löytyisikö näytelmään uusi onnellinen loppu?

SDP ei halua perustaa kaupungin toimintaa vastakkainasetteluun, vaan yhtenäisyyteen. Siksi suurimpana ryhmänä neuvottelimme talouspaketin, jonka taakse tuli valtuuston suuri enemmistö. Toivomme, että jatkossa kokoomus voisi antaa periksi ja lähentyä muita. Näin pääsisimme Mikkelissä kaupunginjohtajankin toivomaan yksituumaisuuteen.

Juhannusviikon kuohunta tuli ja meni ja SDP:n valtuustoryhmä jatkaa arvojensa mukaisen politiikan tekemistä Mikkelissä. Siihen olemme valtakirjan kuntalaisilta saaneet. SDP:n valtuustoryhmä ei halua repiä, vaan rakentaa Mikkeliä.

Me emme halua kaupunkiimme eriarvoisuutta, vaan lisätä asukkaiden hyvinvointia ja tasa-arvoa myös vaikeina taloudellisina aikoina. Tähän työhön kuntalaisten hyväksi meidät on äänestetty ja teemme yhteistyötä kaikkien kanssa — myös kokoomuksen, pitäen kuitenkin kiinni omista periaatteistamme ja arvoistamme, jotka eivät ole myytävänä.

Satu Taavitsainen

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, Mikkeli

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Savon paperilehdessä 26.6.2019.