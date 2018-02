Lukijalta: Vahtiiko Museovirasto Mikkelin Pitäjänkirkon penkkejä? Pitäjänkirkko on Mikkelin kauneimpia maamerkkejä. Sen on suunnitellut 1800-luvun lopulla italialainen arkkitehti Bassi.

Kirkko on yksi Suomen suurimpia puurakenteisia kirkkoja. Kaunis ulkoa ja sisältä.

Erityinen yksityiskohta ovat alttariseinän ulos antavat ikkunat. Pylväät kyllä haittaavat melkoisesti näkyvyyttä. Pahin ongelma ovat kuitenkin vaikeasti istuttavat penkkirivit. Mukavaa asentoa on vaikea löytää.

Olen kuullut, että museoviraston byrokraatit pistävät niin tiukasti hanttiin, että kirkon penkkejä ei voida uusia nykyaikaisiksi mukavuudeltaan. Näin ollen kirkkovieraat saattavat jäädä pois palveluksista, kun eivät jaksa istua vanhoilla jäykillä istuimilla.

Verrattuna äskettäin tehtyyn kattoremonttiin istuinten uusiminen ei varmaan olisi pitemmän päälle huono investointi. Pidetäänhän kirkossa esim. musiikkijuhlia kesäisin.

On kohtuutonta, että joku Helsingissä istuva virkamies saa päättää meidän ehkä kauneimman kirkon kävijöiden viihtyvyydestä.



Martti Vatanen

Mikkeli



Pitäjänkirkko kuuluu suojeltuihin kirkkorakennuksiin. Suojeltujen kirkkojen ulko- tai sisäasua olennaisesti muuttavat korjaus- ja muutostöitä koskevat suunnitelmat ja päätökset tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ennen kirkkohallituksen päätöstä suunnitelmista on myös pyydettävä museoviraston lausunto.



Arto Vartiainen

kiinteistöpäällikkö

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta