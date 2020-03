Mielipide: Toisen puolesta ei voi treenata

Hallitus on linjannut merkittäviä toimia koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Linjaukset on tehty asiantuntijoita kuulemalla ja tutkittuun tietoon perustuen. Ilmoitetut toimenpiteet ovat vakuuttavia. Tehdyt linjaukset ovat vaikuttavia vain, jos kansalaiset noudattavat niitä.

Ikääntyneiden pitää noudattaa toimintaohjeetta pysyä erillään tarpeettomista kontakteista muiden ihmisten kanssa. Näin ikääntyneet suojaavat itseään ja kantavat vastuuta kanssaihmisistä.

Koronavirusepidemian laajentuessa on erityisen tärkeä ylläpitää ja kohentaa yleiskunto, ja tehostaa hapenottokykyä ja lihasvoimaa vahvistavaa harjoittelua. Lihasvoimaa pitää harjoittaa kahdesti viikossa, aerobista kuntoa kolmesti, ja näistä kerran saisi puuskuttaa.

Jo parin viikon harjoittelulla kuntoa voi kohentaa merkittävästi. Kun tautihuipun odotetaan ilmenevän muutaman viikon kuluttua, nyt on oikea aika toimia. Jos kansalaiset nyt harkitsemattomasti vähentävät liikuntaa, liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoittelua, vaikutukset kansanterveyteen ovat merkittäviä jo muutamassa viikossa. Tutkittu tieto osoittaa, että lihakset alkavat surkastua kolmen vuorokauden vuodenlevon jälkeen.

Erityisen tärkeää on ponnekkaasti kohentaa riskiryhmiin kuuluvien kuntoa. Mitä parempi fyysinen kunto, sitä paremmat mahdollisuudet on selvitä, jos sairastuu koronainfektioon. Keskeistä on harjoittaa myös hengityslihaksia ja opetella oikea hengitystekniikkaa.

Juuri päivitettyjen tehohoidon eettisten periaatteiden mukaan iän ja liitännäissairauksien ohella potilaan toimintakyky pitää huomioida kun arvioidaan, hyötyykö potilas tehohoidosta.

Suomessa on kohta miljoona yli 70-vuotiasta. Suurin osa on presidentti Sauli Niinistön kaltaisesti hyvässä fyysisessä kunnossa ja pystyvät harjoittelemaan itsenäisesti. Osa ikääntyneistä tarvitsee apua ja tukea, oman "personal trainerin". Kaikkien ikääntyneiden fyysisen kunnon harjoittelun pitää jatkua korona-epidemiasta huolimatta. Kaupassa ja apteekissa käynnissä voi avustaa, mutta toisen puolesta ei voi treenata. Sairaana ei tietenkään treenata, mutta oireettomien on jatkettava harjoittelua.

Ohje pidättäytyä lähikontakteista on otettava vakavasti, mutta se ei tarkoita linnoittautumista neljän seinän sisään. Ulkona liikkuminen on tärkeä mielenterveyden ja D-vitamiinin lähde. Liikuntatavoitteet voi saavuttaa ilman lähikontakteja. Lenkkipolulla on helppo pitää metrin välimatka muihin. Voimaharjoittelu onnistuu vaikka portaissa, ja lihasvoimaa ja liikkuvuutta voi harjoittaa sisätiloissa.

Kysymykseen, uskaltaako koronavirusepidemian aikana mennä kuntosalille, vastaus on pitää. Kun käy treenaamassa kuntosalilla, kädet pitää pestä mennessä ja tullessa. Salilla pitää käyttää hanskoja ja laitteet pitää puhdistaa treenin jälkeen. Ja salillakin välimatka muihin pidetään vähintään metrissä – lähikontakteja vältetään.

Hannu Kokki

anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti, tutkimusjohtaja

Kuopio