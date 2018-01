Lukijalta: Aktiivimalli on kumottava Vuodenvaihteessa voimaan tullut työttömien aktiivimalli on peruttava epäoikeudenmukaisena ja loukkaavana.

Malli leikkaa 4,65 prosenttia työttömyysturvasta, jos ei työtön onnistu hankkimaan itselleen 18 tuntia töitä, 240 euroa yrittäjätuloa tai viikoksi työllisyystoimia kolmessa kuukaudessa.

Leikkuri iskee, vaikka työtön hakisi kymmeniä työpaikkoja, kävisi kursseja ja toimisi päivittäin vapaaehtoistyössä. Kun vielä muistetaan, että Suomessa on lähes 300 000 työtöntä koulutuksen ja kurssien ulkopuolella ja työpaikkoja avoinna vain reilut 30 000, on selvää, että moni jää ilman töitä omasta aktiivisuudestaan huolimatta. Siksi aktiivimallina markkinoitu automaattileikkuri on vastoin ihmisten oikeudentajua.



Minä haluan kannustaa työttömiä osallistumaan yhteiskuntaan ja hakemaan töitä. Silti jopa ministereiden väitteet siitä, että leikkurin välttäisi vapaaehtoistyöllä tai osallistumalla yhdistystoimintaan, ovat paikkansapitämättömiä.

Siksi jo työelämävaliokunta omassa lausunnossaan oli huolissaan siitä, että malli jättää työttömille viimesijaiseksi leikkurilta säästymisen keinoksi työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen. En halua kannustaa siihen turhaan ketään, mutta valitettavasti keskustan, kokoomuksen ja sinisten väkisin ja vastoin asiantuntijoita läpiviety laki ei jätä muita vaihtoehtoja leikkuria välttääkseen, jos työnhaussa ei onnistu ja jollei satu olemaan omais- tai perhehoitaja.



Julkisessa keskustelussa mallin on sanottu olevan Tanskasta ideoitu. Jos Tanskasta haluaisi ottaa todellista mallia, pitäisi Suomeen välittömästi palkata yli kymmenkertainen määrä työllisyysneuvojia, luoda työttömille vahva ohjausjärjestelmä, joustavoittaa työmarkkinoita sekä korottaa työttömyysturvaa. Pelkästään tällä mallilla on hyvin vähän tekemistä Tanskan kanssa.

Siksi me Vihreät sitoudumme peruuttamaan nykyisen mallisen aktiivileikkurin ja pohtimaan uusia keinoja työttömyyden hoitoon. Näitä olisivat esimerkiksi yhdistelmävakuutus, jonka turvin työtön pystyisi helpommin työllistymään töiden ja yrittäjyyden välimaastossa sekä maksujärjestelmä, jonka turvin uskaltaisi ottaa vastaan pienenkin urakan pelkäämättä tukien viivästymistä.



Heli Järvinen

kansanedustaja (vihr.)

Kerimäki