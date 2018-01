Lukijalta: Puula ja Saimaa ovat Etelä-Savon valtteja

Etelä-Savo, Suomen järvisin maakunta tarjoaa vertaansa vailla olevia mahdollisuuksia kanta-asukkailleen ja elämyksiä vierailleen.

Saimaa, Suomen suurin järvi ja Euroopan neljänneksi suurin makeanveden vesiallas on maakuntamme tunnetuin matkailukohde. Vähemmän tunnettu Puulavesi pyrkii tuoreilla toimenpiteillä kiinnostuksen kohteeksi. 2011 suoritettu kansanäänestys nosti Puulaveden maakuntajärveksi ja antoi aihetta tehokkaampiin toimenpiteisiin.

Vallitsevia olosuhteita äänestys ei muuttanut. Saimaa on kooltaan 4 400 neliökilometriä ja Puulavesi 331 neliökilometriä. Suuresta kokoerosta huolimatta aika ajoin ilmassa on ollut pientä kilpailun makua. Puulavesi on pyrkinyt Saimaan vanavedessä matkailukartalle.

Maakuntajärven arvo antoi Puulavedelle kauan kaivattua palstatilaa. Uudet projektit saivat tuulta purjeisiinsa. Omien vahvuuksien esille tuomiseen tarvitaan kuitenkin iso kasa rahaa ja rutkasti työtä.

Tässä tilanteessa yhteistyö on korvaamatonta. Oman alueen tarjonnan ei tarvitse kärsiä vaikka silloin tällöin vaihdettaisi kokemuksia. Kummallakin alueella on vahvuutensa, eivätkä ne minnekään häviä.

Suur-Saimaa voidaan jakaa 18 eri järveksi. Puulavesi on 47 kilometriä pitkä ja leveimmältä kohdalta 32 kilometriä. Sen vaikutukset ulottuvat Kangasniemen lisäksi Joutsan ja Hirvensalmen kuntiin sekä Mikkelin kaupunkiin. Ennen sotia Kangasniemen ja Otavan välillä toimi vilkas laivaliikenne. Nykyään samalla reitillä risteilevät huviveneet ja pari matkailualusta.

Järvirikkaimman maakunnan esittelyssä Saimaa ja Puulavesi ovat avainasemassa. Alueen koosta ja monipuolisuudesta johtuen tarvitaan idearikkaita osallistujia toteuttamaan uusia toimintamalleja.



Juhani Saksa

Kangasniemi