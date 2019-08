Mielipide: Mikkelin tori on loistava paikka ottaa ensiaskeleet yrittäjänä — sieltä alkoi myös Siiskosen kauraleivän menestystarina

55 vuotta myöhemmin, viime vappuna, pikkuisessa myyntikärryssä Eetu Havia ja Fanni Hänninen paistoivat ensimmäiset kuplavohvelit.

Molemmat tuotteet napsahtivat torikansan kielelle ja toivat tuotteiden myyntipaikoille takuuvarmat jonot. Yritykset saivat välittömästi myös valtakunnallista huomiota.

Jo ennen kauraleipää ja kuplavohvelia ja niiden välissä on toritoimijoiden ja myynnissä olleiden tuotteiden kirjo ollut valtaisa. Jokainen toriyrittäjä on osaltaan lisännyt torin tarjontaa ja kehittänyt toria.

Monelle pienyrittäjälle tori on ollut sopiva, matalan kynnyksen alusta kokeilla yrittämistä. Torilla aloitettua yritystoimintaa on jatkettu jopa vuosikymmeniä.

Jotkut yritykset ovat laajentuneet ja siirtäneet myyntipaikan pois torilta mutta ovat torilla tehdyn hyvän alkustaŕtin jälkeen menestyneet erinomaisesti tahoillaan.

Onko Sinulla liikeidea, jota haluaisit kokeilla? Tori voisi olla hyvä alusta juuri sinulle. Voisit kokeilla liikeideasi onnistumista ja tunnustella matkaa yrittäjän ihmeelliseen ja ennalta-arvaamattomaan maailmaan.

Torin yritykset ovat antaneet lukemattomille nuorille ensimmäisen työpaikan ja hyvät opit sekä neuvot tulevaisuutta varten.

Menestyäkseen jokainen toriyritys tarvitsee asiakkaita.

Mikkelin Hallitustori on vetänyt vuosikymmenien saatossa valtavat määrät ihmisiä. Kulunut kesä todisti jälleen kerran, että edelleen ihmiset seuraavat tarkoilla silmillä, korvilla ja makunystyröillä torin tarjontaa ja uudistumista.

Vaikka kuluvaa vuotta on vielä paljon jäljellä ja monta torijuttua on käsittelemättä, juuri nyt on kiitoksen aika.

Kiitän kaikkia torilla käyneitä asiakkaita ja tapahtumiimme osallistunutta torikansaa sekä kaikkia torin yrittäjiä siitä, että olette jaksaneet pitää torimme vireänä ja elinvoimaisena.

Tori yhdistää. Torilla pieni on suurta!

Kaija Ahonen

puheenjohtaja

Mikkelin Torikauppiaat ry