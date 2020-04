Mielipide: Koronakriisiä seuraa Mikkelissä talouskriisi

Mikkelin kaupunginjohtajan ja johtavien hallituspuolueiden johdon kommentit Mikkelin taloudellisesta tilasta ja toimista niiden ratkaisemiseksi ei tuntuneet Länsi-Savon haastattelussa vakuuttavalta.

2019 tulos yli 16 miljoonaa miinuksella lisäksi 15 miljoonaa liikaa saatuja valtionapuja Otavan opiston lukion oppilaiden osalta, lisäksi taseen aikaisempi miinus. Tietää yli 50 miljoonan miinuksellista tasetta johon lisää miinusta tulee 2020 vähintään kaksi-kolmekymmentä miljoonaa. Miinus tulee oikaista suurelta osin 2023 mennessä.

Hyvä kysymys miten ja millä toimenpiteillä?

Kaupunginjohtaja pohtii joudutaanko nostamaan veroja keskusta tuntui arvioivan laajempaa rahoituspohjaa, kokoomus näki kriisikuntamahdollisuuden. Hallituksen puheenjohtaja oli selkeästi veronkorotuksia vastaan, hyvä niin.

Nostimme tälle vuodelle veroja tuntuvasti ja menetimme veronmaksajia, yrityksiä ja asukkaita, nyt on jo näkyvissä, ettei toivotut verotulot toteudu vaikka koronan vaikutusta ei huomioida.

Tasejärjestelyihin on varauduttu ennen vuotta 2023 eli energiayhtiöiden myyntiin. Milloin ja kenelle tai kenen kanssa jatketaan?

Toivottavasti ymmärretään kokonaisuus ja se että olisi tärkeää turvata maakunnallinen sähköyhtiö, sähkön kokonaishinnan ja toimintavarmuuden takia.

Oikein tehdyllä sopimuksella mikkeliläisten sähkönsiirtomaksut eivät nouse ja emme myöskään menetä pidemmässä juoksussa Mikkelin kaupungin pääomia eikä osinkotuottoja. Lisäksi säilytämme työpaikat Mikkelissä.

Yt-neuvottelut ovat menossa ja osa henkilökuntaa lomautettu töiden loppumisen johdosta, toivotaan että nyt onnistutaan paremmin ja saadaan palkkakulut palvelutarvetta vastaavalle tasolle. Aikaisemmin ne ovat olleet noin 10 miljoonaa liian suuret josta alijäämää on osiltaan kertynyt.

Essoten kulujen nousua on moitittu ilman perusteita. Essotella on vastuu hoitaa sairaat, vanhukset ja heidän tarvitsema palveluasuminen sekä sosiaaliasiat. Mikkelissä palvelujen tarve on lisääntynyt ja kustannukset vastaavasti kasvaneet. Essotella lisäkulut koronan takia tulee olemaan kymmeniä miljoonia, toivottavasti saadaan valtionapua osana sitä kattamaan.

Mikkelin johdon ja poliittisen johdon yhteinen toive on lisääntyvissä valtionavuissa se jo ennestään tiedetään ettei ne tule kattamaan nousevia kuluja ja laskevia tuloja kokonaisuudessaan. Kokoomus ehdotti kriisikuntamenettelyä eli päätösvallan siirtämistä valtiolle, mistä se kertoo?

Siitäkö että ei ole kykyä ja halua löytää yhteisiä ratkaisuja mikkeliläisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Ehdotankin että Mikkelissä kutsuttaisiin kokoon parlamenttaarinen kriisiryhmä jossa on myös talousosaamista. Kriisiryhmä tekee virkamiesten avustuksella hallitukselle esityksen asioiden korjaamiseksi ja raamin 2021 talousarvioksi sekä talouden oikaisemiseksi 2023 mennessä.

Mikkelin kaupunginhallituksen toimintaa häiritsee asioiden politisointi joka vaikeuttaa vaikeiden päätösten tekoa sekä kaupunginjohdon toimintaa. Toivon esitykselläni edesauttavan asioiden sujuvuutta ja hallituksen toimintaa, ennen kaikkea veronmaksajien verojen käyttöä.

Raimo Heinänen

Mikkelin kaupunginvaltuutettu (ps.)

Essoten hallituksen jäsen