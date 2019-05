Lukijalta: Mikkelipuiston raitiovaunusta pitäisi tehdä liikkuva — se olisi ainutlaatuinen ja houkutteleva matkailukohde

Mikkelin kaupunkistrategian yhtenä painopistealueena on matkailun ympärivuotinen kasvu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Siksi on hienoa, että meille tulee sodan ja rauhan keskus Muisti.

Joskus kuitenkin tuntuu siltä, että tähän kaupunkiin ei haluta yhtään mitään. Ainakin jos seuraa paikallislehtiä ja monilla sosiaalisilla kanavilla käytävää keskustelua.

Mikkelillä tai Mikkelin asukkailla on pitkä historiallinen perintö ja jatkumo kaiken vähänkin erikoisen idean lyttäämisessä.

Mikkelipuistoon hankittu raitiovaunu on näistä viimeisin esimerkki. Tästäkin on riittänyt irvailua ihan riittämiin. On jopa kyselty Waltti-kortin mahdollista käyttöä kyseisessä ratikassa.

Sanonta kuuluu, että pilkka voi olla liian aikaista ja saattaa sattua omaan nilkkaan.

Näin oli myös Mikkelin toriparkin kohdalla. Rakentamisen vastustaminen oli voimakasta. Väitettiin ja väitetään edelleen, että torielämän näivettymisen syy on parkkihallin rakentaminen torin alle.

Tämä on aivan perusteeton väite. Lisäksi, mihin mahtuisi keskustassa nykyinen autokanta ilman parkkihallia?

Usein on kuitenkin niin, että ne hulluimmaltakin kuulostavat ideat tai innovaatiot ovat tie menestykseen. Millään keskinkertaisuudella ei pitkälle pötkitä.

Matkailun alalla Mikkelillä ja koko Etelä-Savolla on suuri potentiaali, kunhan sitä vain osataan hyödyntää. Pelkillä toteutumattomilla ideoilla ei ole mitään merkitystä.

Siksi ajattelin kehittää raitiovaunuasiaa. Veturitalleilta jatkuu kilometrin pituinen pistoraide Kaihunrinteen kylkeä pitkin Mikkelipuistoon ja päättyy Greenerin eteen.

Miksi emme hyödyntäisi tätä vanhaa reittiä ja rakentaisi siihen ”kappeeraiteisen”? Käsittääksen raitiovaunu 11 on vielä tulossa Mikkeliin. Näiden perään sitten kiinni kiskopyörillä oleva voimakone tuottamaan sähköä.

Ohitustien alituskin onnistuu nykyistä kevyen liikenteen tunnelia pitkin. Tunnelin sisäkorkeus on noin 3,5 metriä ja varmaan saatavissa korkeutta hieman lisääkin. Leveyttä on 7—8 metriä.

Ohitustien Kaihun puoleinen rinne vaatisi lisälevennystä, että ratikalle saataisiin riittävästi kääntymätilaa. Lupa-asiat ovat tietenkin oma juttunsa.

Uskon, että tällainen toteutus olisi menestys turisteja ja ihan meitä mikkeliläisiäkin ajatellen.

Siis ihan oma ratikkalinja Mikkelissä! Jos ei muuta, niin ainakin tulevaisuuden toteutuksena.

Vesa Tikkanen

Mikkeli