Mielipide: Itäradan eteneminen on hyödyksi koko itäiselle Suomelle

Itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta. Tämä on erittäin hyvä uutinen koko itäiselle Suomelle.

Saatujen selvitysten perusteella kuntien rahoitusosuus, yhteensä 34,3 miljoonaa euroa, täyttyy sellaisen hankeyhtiön osalta, jonka tehtävänä olisi Porvoo-Kouvola-ratalinjauksen suunnittelu ja rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Voidaan hyvin todeta, että Itärata on ratkaisu, jonka avulla itäisen Suomen mahdollisuus kehittyä saa uutta nostetta.

Ei voida unohtaa myöskään sitä, että Itäradan ansiosta tulevaisuudessa yhteydet itäiseen Suomeen, Helsinki-Vantaan lentokentälle ja Pietariin nopeutuvat.

Mielestäni tässä on kyse koko itäisen Suomen edusta ja tämän hankkeen edistyminen on vanha näyttö uskomattomasta yhteistyöstä, mitä itäisen Suomen radanvarsikunnat ovat yhdessä tehneet. Sanonta: ” Yhteistyössä on voimaa” pitää paikkansa.

Neuvotteluita jatketaan ainakin Helsingin, Porvoon, Kouvolan, Lappeenrannan, Kuopion, Mikkelin, Joensuun, Imatran, Pieksämäen, Varkauden, Kajaanin sekä Iisalmen kanssa.

Tämä oli tärkeä etappi niin tulevaisuuden kuin Itäradan kannalta ja tästä on hyvä jatkaa hankkeen eteenpäin viemistä.

Paula Werning

kansanedustaja (sd.)

Kouvola