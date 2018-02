Lukijalta: Jäälatujen tekemiseen ei välttämättä tarvita raskasta kalustoa Ei tule latuja jäälle, ei tule ajoissa.

Moottorikelkkailijat ovat ajelleet jäillä kuukauden päivät muun muassa Salosaaren ympäri. Juuri niillä reiteillä, joille latuja tarvitaan.

Sen kokoisilla ja -painoisilla laitteilla ladut voi tehdä, jos niin halutaan. Ensin kevyt lana ja parin päivän päästä latulaite kelkan perään, näin niitä on tehty siellä täällä ilman kuntakohtaista päätäntää ja rahoitustakin.

Raskaat latukoneet ovat menneisyyden jäitä varten. Liikuntaa koskevassa ajattelussa on mittaluokkavirheitä niillä, jotka periaatepäätöksiä tekevät ja käytännön toteutusta ohjaavat.

Yritän eläytyä vallitsevaan ajattelutapaan: 1. Hiihtäminen lisää kuntoa. Millaiseen maastoon tehty latu tuo huippukunnon? No mäkiseen maastoon tehty tietenkin. 2. Hyvät ladut voi tehdä koneella. Millaisella koneella saa hiihtobaanan vedetyksi kerralla? Sillä isolla rantasaunan painoisella tietenkin.

Terveellinen, iloa tuottava ulkoliikunta, myös muu kuin kävely, kuuluu kaikille, ei vain nuorille, vahvoille ja taidokkaille. Meitä ikääntyneitä ja muita tasaisen pinnan suosijoita on liikkujista yhä isompi osa. Rankka liikunta ei sovi kaikille.

Tämä ei saa jäädä liikuntatoimessa huomiotta. Paras taloudellinen hyöty saadaan lisäämällä liikunnan mahdollisuuksia pienesti ja joustavasti eri puolille kaupunkia.



Veikko Happonen

eläkeläinen

Mikkeli