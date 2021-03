Mielipide: Mikkelin sataman kehittämisideoita

Veneilyharrastus on ollut hyvässä nousussa viime vuosina. Venekauppa käy hyvin ja seuramme on saanut paljon uusia jäseniä. Johtuneeko matkailu- ja muista rajoituksista, mutta joka tapauksessa nyt on noususuuntainen kehitys. Venematkailijoiden määrä varmasti kasvaa ja Saimaan satamakaupungit kiinnostavat yhä useampaa venekuntaa.

Nykyinen laaja Saimaan alueen satamaverkosto toimii monissa kaupungeissa hyvin. Satamat ovat veneitä, laivoja ja ihmisiä varten. Satamatoiminnan vahvuuksia ovat – kuten Mikkelissäkin kuuluisi olla – riittävät ja hyvin opastetut vierasvenepaikat ja kohtalaiset peruspalvelut sekä muut veneilyyn kuuluvat huoltomahdollisuudet.

Satamatoiminnan tulee olla luotettavaa, vakaata ja vetovoimaista, jonka toimintavarmuus on taattu. Erityisesti näin Mikkelissä, koska olemme melko pitkän edestakaisin ajettavan väylän päässä. Väylä Louhivedeltä Mikkeliin on sinänsä mielenkiintoinen ja kaunis reitti.

Satamat ovat kiinnostaneet aina myös mantereen puolelta tulevia matkailijoita ja satamien ketteryys ja muuntautumiskyky tapahtumapaikaksi on tuonutkin väkeä paikalle, mutta meillä vain hetkellisesti. Haluammeko Mikkelissä tähän muutosta? Kilpailevatko tori ja satama samoista asiakkaista vai löytyisikö joku yhteinen sävel? Vai riittääkö se, että satama on vain mukava veneilijän yöpymispaikka?

Meidän satamallemme on tehty isoja ja pieniä kehittämissuunnitelmia jo vuosien ajan, eikä mitään merkittävää oikein tapahdu. Mutta mennäänpä eteenpäin ihan pienillä askelilla.

Kehittämisehdotukseni Mikkelin satama-alueelle on, että nykyisen yhdyskäytävän alkupäässä oleva sorapenkan kävelyreitti asfaltoidaan. Tämä vähentää hiekkapölyn määrää, helpottaa huomattavasti kulkemista ja lisää ilman raikkautta. Ympäristö pysyy siistimpänä.

Reitille merkitään kaistat pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Kulkureitin reunoille tehdään maisemointia ja tuodaan sopivassa määrin infotauluja ja yrittäjien esitteitä.

Tärkeää on, että tehdään näkyvä julkisivu reitille: sataman puolelle ”Portti Mikkelin torille” ja kaupungin puolelle Porrassalmenkadulta: ”Portti satamaan”. Molempien porttien pyloneissa on isot infotaulut, joissa kerrotaan luvassa olevista tapahtumista ja vastaavasta.

Satamassa paljon aikaa viettäneenä huomasin, että veneillä tulijat ja ohikulkutieltä suoraan satamaan tulijat eivät huomanneet siellä olevia keskustaan ohjaavia kevyenliikenteen ja jalankulun opasteita. Pientä satamapalvelujen parannusta sentään saadaan, kun tänä keväänä avataan vanhan paviljongin viereen tuleva lasitettu kesäterassi.

Mikkelin Pursiseura on 116 vuotta vanha arvokas seura. Toivon, että seuramme voi olla kaupungin mukana satamamme alueen kehittämissuunnitteluissa.

Teuvo Särkkä

Mikkelin Pursiseuran kommodori