Lukijalta: Nikkarilan opetusmetsät ovat kohta pelkkä muisto, jos nykymeno jatkuu

Mainittavimmat ryöstöhakkuista ovat Nikkarilan virkatalon vuokraajan, nimismies Langin varkain toimituttamat sysipuuhakkuut. Niiden peittämiseksi sytytettiin suuret metsäpalot vuonna 1878.

Silloisen Joroistentien ja Tulilammin välinen alue tuhoutui perusteellisesti. Muutamissa vanhoissa hongissa on nähtävissä palon jättämät palokorot.

Nikkarilan Metsänvartijakoulu perustettiin vuonna 1905 paloaukealle. Yli sadan vuoden ajan Nikkarilan metsiä on hoidettu siten, että monimuotoisuus on säilynyt.

Hakkuut on tehty pieteetillä, metsälaissa mainitut arvokkaat luontokohteet on säilytetty.

Metsäopetus on huolehtinut metsien uudistumisesta. Niitä on käytetty tutkimukseen, havainnointiin ja metsäammattilaisten taitojen opiskeluun.

Nikkarilan valtionmaa on ollut mainio opiskeluympäristö ja lisäksi se on paikkakuntalaisille tärkeä virkistysalue. Maakuntakaavassa ja kaupungin yleiskaavassa on otettu tämä virkistyskäyttö huomioon.

Opetusmetsistä hakattiin puuta vuosittain 5– 6 000 kuutiota vuosituhannen vaihteen tienoille asti opiskelijavoimin. Nyt hakkuumäärä on noussut 9 000 kuution tasolle ja hakkuut tehdään pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden voimin.

Miten tämä palvelee metsäopetusta? Tällä menolla Nikkarilan opetusmetsät ovat kohta muisto vain. Erikoista on, että suurin osa hakkuuaukoista puuttuu julkiselta metsänkäyttösivustolta.

Kasvihuoneilmiön uhatessa monimuotoiset metsät tulevat entistä tärkeämmiksi. Tämä pitää huomioida metsäammattilaisten koulutuksessa. Olen vakavasti huolissani Pieksämäen metsäopetuksen tulevaisuudesta.

Mikko Laakso

Pieksämäki