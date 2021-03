Mielipide: Luottamus päätöksentekoon pitää palauttaa Mikkelissä

Meneillään olevaa valtuustokautta on heijastanut poliittisten ryhmien keskinäinen ja joidenkin ryhmien sisäinen luottamuspula ja jopa riitely. Päätöksenteon kannalta Mikkeli on ollut pahasti rikki.

Porukalla ei ole ollut yhtenäistä isoa kuvaa tai päämäärää mihin pitäisi mennä. Erityisesti kaupunginvaltuusto koostuu erilaisista edunvalvontaryhmistä, joissa valvotaan oman lähipiirin tai jonkun Mikkelin osan etuja sen sijaan, että edistäisivät kokonaisvaltaisesti koko Mikkelin etua.

Käytännössä meillä on ollut kolme eri Mikkeliä: kaupungin keskusta -Mikkeli, lähiö-Mikkeli ja liitosalue-Mikkeli.

Mikkeli on nyt suurten muutosten kynnyksellä. Talous on aivan ensimmäiseksi saatava tasapainoon, veto- ja pitovoima palautettava. On löydettävä Mikkelille täysin yhteinen visio 2025 tulevasta ja luotava strategia päämäärän saavuttamiseksi.

Nyt ei ole minkäänlaista tilausta populismille tai tulevaisuuden äänisaaliiden varmistamisille. Luottamus on näkymätöntä liimaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä. Luottamus on öljyä, joka saa yhteistyön rattaat pyörimään.

Luottamus keskinäiseen kanssakäymiseen ja virkamiesvalmisteluun on palautettava.

Tästä eteenpäin Mikkelin luottamus- ja virkamiesjohdossa olevan tulee jokaisen olla samassa veneessä ja soutaa samaan suuntaan.

Haasteita tulee myös kaupunkilaisille. Asukkaiden on vaadittava päättäjiltä tekoja puheiden sijaan. Vaalien alla osa ehdokkaista antaa sata hyvää ja kaunista lupausta. Tärkeää on kuitenkin myös pitää antamansa lupaukset – ja jättää antamatta vain ääntenkalastelumielessä tehdyt lupaukset, joita ei aio tai voi pitää.

On myös sanomattakin selvää, että meidän asukkaiden ei itse kannata heikentää Mikkelin asemaan moittimalla ja haukkumalla kaupunkiamme. Aloitetaan kehumaan Mikkeliä muille niin joku saattaa vaikka kiinnostua ja harkita tänne muuttoa. Kysymys kuuluukin, mitä me asukkaat voisimme Mikkelin eteen tehdä, että onnistuisimme yhdessä.

Juha Ropponen

Kehitysjohtaja, eläkkeellä, kuntavaaliehdokas (kok./sit.), Mikkeli