Mielipide: Yksityistä varhaiskasvatusta ei unohdeta Mikkelissä

Pirjo Siiskonen kirjoitti (L-S 10.12.) ”Ei unohdeta yksityistä varhaiskasvatusta”.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat osa Mikkelin varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta ja erittäin tärkeä yhteistyökumppani kaupungin varhaiskasvatukselle.

Yksityisten päiväkotien johtajat ovat mukana kaupungin varhaiskasvatuksen alueellisissa kuukausipalavereissa.

He osallistuvat varhaiskasvatuksen kehittämispäiviin ja yksityisten päiväkotien edustus on mukana myös kaupungin varhaiskasvatuksen eri koordinointityöryhmissä, kuten erityisvarhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisen sekä palveluohjauksen työryhmissä.

He osallistuvat myös yhteisöllisen oppilashuollon Aluevarpu-työryhmiin, varhaiskasvatuksen arviointi-työryhmään ja yhteisiin koulutuksiin.

Mikkelin kaupunki tarjoaa yksityisille päiväkodeille mm. varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.

Kaupungin viranomaiset valvovat ja ohjaavat yksityistä varhaiskasvatusta. Kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden välillä on toimiva yhteistyö.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän avulla seurataan varhaiskasvatukseen sijoitettujen lasten määrää ja päiväkotien käyttöasteita.

Yksityinen varhaiskasvatus on hyvä vaihtoehto perheille, jotka tämän palvelun valitsevat. Kuitenkin siinä tapauksessa, että asiakas haluaa kunnallisen varhaiskasvatuspaikan, on se hänelle tarjottava.

Palveluohjauksessa kerrotaan perheille aina myös yksityisten päiväkotien vapaista paikoista. Tällä hetkellä uusimmissa yksityisissä päiväkodeissa on vielä vapaita paikkoja, muiden yksityisten päiväkotien paikat ovat täynnä.

Yksityiset perhepäivähoitajat toimittavat noin kerran kuukaudessa tiedon vapaista paikoistaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Paikkaa hakeville perheille annetaan palveluohjauksesta hoitopaikkavälityksen numero.

Yksityiset päiväkodit markkinoivat itse omia varhaiskasvatuspaikkojaan. Päiväkoteihin haetaan heidän omilla hakemuksillaan.

Jokaisella yksityisellä päiväkodilla on omat kotisivut. Kaupungin sivuja voidaan kehittää annetun palautteen pohjalta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen edullisuuteen suhteessa kunnalliseen vaikuttaa muun muassa, että suurin osa erityistä tukea tarvitsevista lapsista on kunnallisissa päiväkodeissa. Näille lapsille on tällä hetkellä yhteensä 32 avustajaa.

Kaupungilla on kuusi kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja lisäksi lapsiryhmissä työskentelee muutama erityisopettaja. Kustannuksia lisäävästi vaikuttaa myös vuorohoito ja laajennettu varhaiskasvatus, joita yksityisissä päiväkodeissa ei ole.

Yksityisessä päiväkotitoiminnassa on käytössä kaupungin palveluseteli. Tämän päälle voidaan periä omavastuuosuus, jolloin maksu on korkeampi kuin kunnallisella puolella. Perheen maksuun vaikuttava tuloraja on yksityisessä päiväkodissa hieman korkeampi.

Itäisen alueen suunnittelussa yhtenä vaihtoehtona on ollut yksityisten päiväkotien kapasiteetin lisääminen.

Hankesuunnitelma oli 19.11. kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä ja 30.11. kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Pirjo Vartiainen

Varhaiskasvatusjohtaja

Mikkelin kaupunki