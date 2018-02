Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Klikkiotsikko ei kerro totuutta Luin uutisen, jossa uutisen otsikko pimitti lukijalta kokonaan tiedon sen huippukohdasta, jota otsikossa oli mainostettu. Se oli clickbait-otsikko eli suomeksi klikkiotsikko.

Klikkiotsikko on internetissä oleva provosoiva otsikko, joka yrittää houkutella ihmistä avaamaan otsikon linkin. Klikkiotsikoilla lisätään siis näkyvyyttä internetissä esimerkiksi uutisille, videoille tai blogeille. Mielestäni tällä tavalla saatu näkyvyys on jo hieman typerää.

Klikkiotsikko ei kerro samaa kuin sen takana oleva sisältö tai sitä liioitellaan paljon. Näitä otsikoita näkyy paljon Youtubessa, Facebookissa ja uutispalveluissa.

Uutisotsikoiden vääristäminen saa tututkin uutispalvelut jo tuntumaan epäluotettavilta. Näitä tilanteita tapahtuu yllättävän paljon mediassa, jonka pitäisi tarjota lukijalle vain rehellisiä uutisia. Mitä medialle käy tulevaisuudessa, jos sitä yritetään muuttaa klikkiotsikoilla jo nyt väärään suuntaan?

Tämä huolestuttaa ja mietityttää internetissä olevien asioiden aitoutta. Mihin kukaan voi enää uskoa internetissä? Tälle asialle on saatava muutos, jotta ihmisten usko mediaan säilyy.



Kerttu Teittinen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8A