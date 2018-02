Lukijalta: Ammattiyhdistysliike tuhoaa Suomen lupaavan nousukauden Ammattiyhdistysliike on jälleen tuhoamassa Suomen nousukauden kuten monesti ennenkin.

Mielenosoitukset ja lakot ovat myrkkyä hallituksen hyville tavoitteille parantaa työllisyyttä ja supistaa velkaantumista.

Eipä näytä ay-liikekään kiinnittävän huomiota siihen, että vienti on jo usean vuoden ajan keskimäärin vain yhtenä kuukautena vuodessa ollut tuontia suurempi. Ongelmat eivät ole ohi ja siksikin olisi lakkoilun sijaan vientiyrityksiemme ponnisteluille eduksi käyttäytyä vastuullisesti, ajan vaatimusten mukaisesti.

Historia toistaa itseään, sillä vanhaa tapaa noudattaen valtiota huudetaan apuun rahoittamaan sovittujen lomarahaleikkausten menetykset. Tähän ei tule suostua ja ay-liike voisi kerrankin osoittaa solidaarisuutta esim luopumalla mittavista veroeduistaan, joista jäsenmaksujen verovähennysoikeus on noin 200 miljoonaa euroa.

Se on vain pieni osa ay-liikkeen nauttimista kaikista muista veroeduista. Niitä vain tuodaan vähemmän julkisuuteen. Kun liittojen osuus maksetuista ansioon sidotuista työttömyyskorvauksista on vain muutaman prosenttiyksikön suuruinen, ovat veroetuudet vähintäänkin perusteettomia.

Kovin vähän järjestökentässä välitetään Suomea uhkaavasta velkakriisistä ja siihen liittyen rakenteellisten uudistusten tarpeesta. Ay-liikkeenkin on syytä muistaa, että siinä remontissa aikanaan eivät edes pyhänä pidetyt veroetuudet voi jäädä voimaan.

Olisikin varsin terveellistä ajoissa asennoitua uudella tavalla ja alkaa yhteistuumin etsiä keinoja, joilla valtiontalouden kestävyysvajeen poistaminen toteutuisi mahdollisimman kivuttomasti, ja kerrankin ilman lakkouhkia. Se olisi kaikkien etu.



Iiro Viinanen

ministeri

Lahti