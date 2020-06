Mielipide: Aidan yli kurkottamalla ei kasva kuin kaula

Mikkeliläisten jokavuotinen, melkeinpä päivittäinen kirottu tuttavuus ja kirottu seuralainen on kateus. Kuinka monen yrityksen tuo jokapäiväinen tuttu on kaatanut, ja ilmiönä se saa riehua edelleen keskuudessamme. Ilmiö on helppo kumota, mutta kaikesta huolimatta se siellä aina vaan riehuu. Sanotaan, että kutsumamme kateus on vain kilpailua.

Kun Mikkelissä perustetaan yritys tai jonkin idean pohjalta yritetään uutta, niin on jo porukka lietsomassa, ettei siihen kannata panostaa. Kun edes puolet vastustajien määrästä edes käyttäisi pikkuisen tarmoaan uuden saamiseksi ja entisen kehittämiseksi, niin mihin se kaikki johtaisikaan?

Mikkeliläisenä harmittaa Mikkelipuiston kaatuminen, eiköhän tuonkin yrityksen kaatumisessa kaiken takana olisi ollut jonkinlainen kateus? Mikkelipuisto olisi edelleen tarpeen.

Mikkeliläisenä oli mukava ohjata vieraitaan tutustumaan Mikkelipuistoon ja samalla erilaisten ammattilaisten tekemisiin. On ollut aika kyllästyttävää esitellä vieraille vuodesta vuoteen purettevia kouluja, yhtä hiidenkirnua ja sileäksi hangattua vesitornin näkymää. Yhteen hiileen puhaltaminen Etelä-Savossa onnistuu vain tulipalossa. Terve kritiikki on aina paikallaan, mutta se ei saa olla ainoa tavoite.

Miksi me aina vähättelemme itseämme, vaikka meistä on vaikka mihin? Ovathan sen muutamat täältä lähteneet todistaneet, mutta eiväthän hekään jostakin syystä ole uskaltaneet puolustaa omaa maakuntaansa, niin kuin se olisi jokin synti, huono tapa tai peräti pelko joutua huonoon valoon.

Pitää uskaltaa puolustaa itseään, olla ylpeä työpaikastaan ja pyrkiä kohottamaan sen asemaa. Pois se asenne ”enhän minä ja eihän meillä”. Eivät ne pohjalaiset ole sen parempia kuin muutkaan, mutta he ovat opetelleet ja opetettu kulkemaan suorin selin, eikä herkuttelemaan epäonnistumisilla.

Tämän maakunnan ihmisissä on tapahduttava muutos. On ruvettava arvostamaan toistemme tekemisiä ja arvostettava omia tekemisiämme. Vihreää on myös aidan tällä puolen. Kateus pois. Yrittäminen ei ole helppoa, ei siitä ainakaan kannata olla kateellinen.

Se ei ole arvo, jos muualle tähyämällä pääsee naapurin juoksupojaksi. Niin käy niille, jotka hamuavat pois totutuista kuvioista. Odotimme ministeri Hanna Kososesta koko Etelä-Savon edustajaa eikä hajottajaa.

Veikko Kilkki

eläkeläinen

Mikkeli