Lukijalta: Kysymys Natosta yhdistää oikeistoa ja vasemmistoa Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka on nousemassa yhä keskeisempään rooliin niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Yhteinen tekijä on se, kuinka molempien maiden sosiaalidemokraatit suhtautuvat Nato-kysymykseen.

Viimeisen mielipidekyselyn mukaan ruotsalaiset suhtautuvat yhä myönteisemmin Nato-liittoutumiseen. Aftonbladetin kyselyssä 43 prosenttia haluaa, että Ruotsi liittyy Natoon. Vuosi sitten liittymistä kannatti vain 37 prosenttia. Nämä luvut yksin eivät kuitenkaan riitä myönteisen Nato päätöksen pohjaksi.

Suomessa pääosaa Nato-kysymyksessä näyttelee nyt presidentinvaalit, mutta katseet ovat siirtyneet jo tulevaisuuteen muillakin politiikan osa-alueilla.

Mielenkiinto kohdistuu Suomen demareihin ja siihen, kuinka heihin tullaan vaikuttamaan Nato-myönteisyyden lisäämiseksi. Tulevasta suuntauksesta onkin jo viitteitä.

Eriarvoistuminen ja ihmisten kokemat jatkuvat leikkaukset sekä syrjäytyneiden kohtelu huutavat ratkaisuja. Myös luottamus ay-liikkeeseen on rapistumassa ja sen jäsenmäärä huomattavasti ilmoitettua pienempi.

Ideologioista vapaat työttömyyskassat lisäävät niin ikään suosiotaan ay-liikkeen kustannuksella. Kohta demarien voima ja sanoma alkavat olla huutavien ääniä erämaassa.



Oikeiston on siis käytännössä tarjottava sosialisteille poliittisia tukitoimintoja niin sanotusti kyökin kautta. Kohtuullista vastapalvellusta vastaan tietenkin.

Kauppavälineinä ovat Nato-myönteisyys ja sosiaalisen eriarvoistumisen todellinen pysäyttäminen. Tämä kuvio on kokoomuksen ja demarien näytelmää, jossa ei muilla puolueilla, esimerkiksi keskustalla, liene paljonkaan kohta sanansijaa.

Äskettäin oli kaksi merkittävää uutista, jotka viittasivat tähän kehitykseen ja ehkä jopa tulevan hallituksen kokoonpanoon.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että sote-lakipaketti, joka sisältää valinnanvapauden, pitää saattaa EU:n komission käsittelyyn.

Tämä tietää vastatuulta Sipilän hallitukselle ja ennenaikaisten eduskuntavaalien entistä suurempaa uhkaa. Sipilä pohdiskelee myös omaa jatkoaan.

Toinen uutinen koski uuden lentoradan perustamista Helsingin ja Tampereen välille. Yhteinen esitys tuli Tampereen pormestarilta ja ay-mieheltä Lauri Lylyltä sekä Helsingin pormestarilta, kokoomuksen Jan Vapaavuorelta.

Mikäli esilämmittely sujuu mallikkaasti kokoomuksen ja demarien välillä, lienee sillä vääjäämätön vaikutus jopa koko Pohjolan poliittiseen tasapainoon ja Nato-kysymykseen.

Ilman Ruotsin ja Suomen sosialidemokraattien tukea Nato-liittoutumista lienee turha kenenkään lähiaikoina edes haaveilla.



Presidentti Niinistö kannattaa Suomen sitoutumista EU-puolustusyhteistyöhön ja sitä kautta saadun turvan saamista.

Tällainen Suomen turvallisuuden takaaminen kyökin kautta tulee tuskin toimimaan ja olisi vain yksi lisämutka nopean avun saamiseksi.

Ex-suurlähettiläs Jukka Valtasaari totesikin Mikkelissä pidetyssä Paasikiviseuran tapahtumassa, että EU-jäsenmaiden yhteinen puolustushanke on vain muutaman suklaamaan kyhäelmä vailla todellista merkitystä.

Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg korosti juuri sitä, ettei Nato välttämättä auta kumppanimaitaan, eivätkä puolustusliiton turvatakuut mitenkään koske sen kumppaneita, vaan vain jäseniä.

Näistä nimenomaisista syistä tulisi kaikkien puolueiden edustajien tuoda rohkeasti esille oma ja nimenomaan perusteltu kantansa Nato-kysymykseen. Neutraaliuden tulessa makaaminen tuskin herättää luottamusta.



Olipa poliittisten kytkösten, ideologioiden tai kyökin ovien kanssa niin tai näin, ydinkysymys on kuitenkin molempien valtioiden, Ruotsin ja Suomen, turvallisuus ja kuinka se luotettavalla tavalla toteutetaan.



Reijo Paunonen

Juva