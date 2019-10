Mielipide: Auttaisiko joukkorahoitus Illumio-valotapahtumaa?

Hienoa, että Mikkeliin on saatu syyspimeyttä valaiseva ilmaistapahtuma, jonka niin moni kaupunkilainen on ottanut omakseen. Harmi, jos Illumio päättyy rahoituksen puutteessa tähän. Talkoissa jaksamisella on rajansa.

Mahtaisiko joukkorahoituskampanjasta löytyä nyt apua? Yli 10 000 kaupunkilaista nautti Illumiosta; jos vaikka kolmasosa heistä rahoittaisi tapahtumaa kymmenellä eurolla kukin, koossa olisi jo huimat 40 000 euroa! Rahoittajat voisivat olla ylpeitä osallisuudestaan: minäkin olen ollut tekemässä tätä.

Kampanjassa rahoittajille tarjotaan eri hintaisia vastikkeita. Kympillä voisi ehkä saada Elisa Hillgenin muotoileman heijastimen. Jokin yritys voisi innostua vastikkeena vaikka omasta valotapahtumasta. Ideavälkyt keksivät kyllä mahdollisuuksia.

Olen joukkorahoittajana muutaman vuoden aikana yrittänyt osaltani auttaa eteenpäin hankkeita, joiden ei mielestäni ole kannattanut antaa kaatua rahapulaan. Olen tukenut vaatesuunnitteluyritys Samujia välttämään konkurssin, auttanut järjestämään sisällissodan muistotapahtumaa Heinolaan, antanut alkupotkua nuoren elokuvaohjaajan tielle.

Minnan Canthin talon pelastamiseen Kuopiossa ei ikävä kyllä löytynyt tarpeeksi rahoittajia. Hanke peruuntui, ja rahat maksettiin takaisin.

Kun rahoittajia on paljon, pienelläkin panoksella saa aikaan paljon. Oma pankkitilini on joukkorahoituksen vuoksi köyhtynyt tuskin satastakaan.

Maija Yrjölä

Mikkeli