Lukijalta: Essote pyrkii saamaan Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen aukioloajat laajemmiksi mahdollisimman pian Toimittaja Tanja Rihu nosti (L-S 22.1.) aivan oikein esiin epäselvyydet Essoten Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen aukioloajoissa.

Tavoitteenamme on tosiaan ollut yhtenäistää aukioloaikoja koko Essoten alueella vuodenvaihteessa. Mäntyharjulla tämä tavoite osoittautui tässä vaiheessa, monesta syystä, valitettavasti liian kunnianhimoiseksi lauantain osalta.

Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen aukioloajat ovat kuitenkin laajentuneet siten, että keskus on auki maanantaista torstaihin kello 7.30—18 ja perjantaisin kello 7.30—16.00.

Pahoittelemme, että lauantain aukiolo ei vielä ollut mahdollista. Tavoitteena on nyt, että hyvinvointikeskuksen aukiolo lauantaisin kello 8—14 toteutuu kesäkuun loppuun mennessä.



Hans Gärdström

vastaanottoalueen ylilääkäri

Essote