Lukijalta: Mikkelin seutukirjasto tukee monin tavoin lukuharrastusta

Lukemisharrastuksen edistäminen ja lukutaidon kehittäminen ovat kirjaston perustehtäviä, ja on erittäin tärkeää nostaa lukutaidon tilaa keskusteluun.

Olemme havainneet lukemisharrastuksen vähentyneen parissa vuosikymmenessä merkittävästi. Asia on huolestuttava, mutta on hienoa, että lukutaidon eteen halutaan ponnistella.

Mikkelin kirjasto on ollut uranuurtaja kouluyhteistyön saralla. Koulujen opetussuunnitelmassa kirjastokäytön opetus on ollut kaupungissamme jo yli 40 vuotta. Se on merkittävää, koska asiaa ei ole huomioitu kaikkialla vielä tänäkään päivänä.

Kouluyhteistyötä on Mikkelissä kehitetty suunnitelmallisesti. Vuonna 2016 otettiin käyttöön Kirjastopolku-malli yhteistyössä koulujen kanssa. Kirjastopolulla lapset pääsevät tutustumaan kirjallisuuden lajeihin kirjavinkkauksen, kirjatrailereiden ja tutkimusprojektien tiimoilta.

Malli on ansaitusti herättänyt valtakunnallista kiinnostusta. Olemme käyneet esittelemässä sitä muualla Suomessa ja se oli yksi perusteista, kun opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsi Mikkelin kirjaston vuoden kehittäjäkirjastona vuonna 2016.

Kouluille ja päiväkodeille kokoamme kirjakasseja, joilla halutaan turvata kirjallisuuden saatavuus lasten arjessa. Lukemistosarjat palvelevat samaa tarkoitusta.

Lukemisharrastusta pyrimme juurruttamaan lapsiin säännöllisesti järjestettävillä satutunneilla ja sanataidetuokioilla. Lukemisharrastuksen alkumetreillä tukea ja tsemppiä voi saada lukukoiralta, jonka kanssa lukemista voi treenata ilman pelkoa arvostelusta.

Aikuisten lukemisharrastustakaan emme ole unohtaneet. Heille on tarjolla kirjavinkkauksia ja erilaisia lukupiirejä.

Vuosi 2019 tulee olemaan Mikkelissä lukemisen juhlaa. Keväällä 2018 hyväksytyn valtuustoaloitteen mukaisesti Mikkelissä vietetään ensi vuonna lukemisen unelmavuotta, jonka aikana on luvassa paljon kaikenlaista yhteisöllisen lukemisen ja lukuinnostamisen saralla.

Luvassa on erilaisia tapahtumia. Paljon toivottuna herkkupalana voisi mainita tietokirjapiirin, joka starttaa pääkirjastolla alkuvuodesta.

Ideoita ja toiveita lukemisen unelmavuoden suhteen otetaan lämpimästi vastaan kirjastoissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan ideoimaan keinoja lukemisharrastuksen edistämiseksi.

Lukutaito on meidän kaikkien asia! Tehdään ensi vuodesta yhdessä lukemisen unelmavuosi!

Mikkelin kirjaston henkilökunnan puolesta

Virpi Launonen

elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Mikkeli