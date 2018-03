Lukijalta: Miksi Tuustaipaleen toimintakeskus lakkautettiin? Alkuvuodesta maan hallitus avasi viinahanoja tuomalla lisää valinnanvapautta päivittäistavaratalojen valikoimaan.

Päihderiippuvaisten ei tarvitse kuin avata lähimmän ruokakaupan tai huoltoaseman ovi saadakseen päivittäisen ilojuoman. Uuden alkoholilain läpivienti tapahtui jouhevasti asiantuntijain vastustavista lausunnoista huolimatta.



Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava Essote lakkautti päihdekuntouttamiseen perustuvan, Mäntyharjussa sijaitsevan Tuustaipaleen toimintakeskuksen. Paikka oli Essoten johdon mukaan syrjäinen.

Miten niin syrjäinen? Maaseudun rauhassa sijaitseva hoitolaitos on päihderiippuvaisuutta potevalle mainio hiljentymisen paikka.

Luonto on auttanut sisäisen rauhan ylläpidon saavuttamisessa ja auttanut myös terveyden saavuttamisessa jopa vaikeimman päihderiippuvuuden kohdalla. Paikan valinta tehtiin varmasti juuri tähän perustuen.

Ihmisten terveydestä huolehtiminen on yhteiskunnan tehtävä, varsinkin jos omat voimavarat eivät riitä. Yhteiskunta tuottaa päihteitä. Seurauksena tulevat lieveilmiöt on hoidettava, sanoo jo kansanterveyslaki.



Essoten rooli pelkästään kaupallisena toimijana paljastuu yhä selvemmin. Mikkelin kaupungin puolesta toimivat päättäjät vetävät kotiinpäin kaikessa ja jättävät reuna-alueet maksajan rooliin. Reuna-alueelta on päättäjiä mukana, mutta minkälaisia. Heille kai riittänee kaiketi se, kun saavat istua paremmassa kahviseurassa kaupungin rouvien ja herrojen seurassa.

Essoten ykkösasia oli ensimmäisenä vuotena saada asiakkaalta kuittaus suoraveloituksesta. Ellei asiakas tähän suostu, on asiakas yhteistyökyvytön. Yhteistyöhön kyvyttömän asiakkaan hoito on enemmän herran kuin Essoten hallussa.

Yhteistyö mitataan rahassa, ei palvelujen laadun tai asiakaslähtöisyyden mittapuun mukaan. Niinpä laskutus sujuu joustavasti. Kuka tarkastaa ja kuka kykenee tarkastamaan laskutuksen oikeudenmukaisuuden on jo toinen kysymys. Syytä on olla tarkkana, jos liikkuu palvelujen lähettyvillä, ettei asiaton lasku seuraa perässä.



Oma lukunsa ovat erityisen sairaat ja heikkokuntoiset asiakkaat. Kuka heidän laskutusten oikeudenmukaisuutensa varmistaa? Suuruuden imagosta päihtynyt Essote ottaa yhä enemmän tyyliin kukaan ei vastaa mistään. Laajalla toiminta-alueella on helppo kierrättää henkilökuntaa aina jos jokin kokee tukalaksi olonsa alueellaan.

Mitä tuokaan sote. Kun Essote on näyttänyt kykynsä toimia enemmän pääomien kuin ihmisten terveyttä ajatellen.



Ano Väisänen

Mäntyharju