Lukijalta: Monta hyvää syytä turistin tulla Mikkeliin Takavuosina minua huvitti Juha Vainion kappale Turistit Tuppukylään. Laulun innoittamana syntyivät seuraavat ajatukset. Tarkoitus on kääntää positiivisiksi kaupunkimme kritiikkiä herättäneet kuviot.

Turistit, tulkaa kokemaan Suomen suurin autiotori. Muutama vuosi sitten tori valittiin Suomen kauneimmaksi, mutta me osaamme muutosjohtajuuden. Hallituskadun puolella on vielä muutama myyntikoju, mutta valtaosin tori on tyhjää täynnä. Voitte ottaa esteettömiä kuvia kaupungintalosta, kirjastosta ja myöhemmin kesällä upeista kesäistutuksista sekä aistia hiljaisuuden sydäntä hoitavan tunnelman. Ettehän kuitenkaan kulje torilla häiritsemässä muiden kuvaajien esteetöntä taidenautintoa!



Mikkeli on vanha koulukaupunki. Nyt olemme siirtyneet vaiheittain uuteen parakkikoulusysteemiin. Jo puolet peruskoululaisistamme opiskelee päämajakaupungin imagoon sopivissa parakeissa. Päiväkodit ovat siirtymässä samaan muottiin. Tule ja aisti sisäilmaongelmaisten koulujen ja parakkirakennusten aidon luonnonraikkaan tuoksun ero. Ja vielä ässä hihasta: jotkut jo parakkikoulussa olevat koululaiset siirretään uusiin parakkeihin. Kiertokoulun perinne säilyy kaupungissamme.



Kaupunkimme rakentaa uutta upeaa jätevesien puhdistamoa. Käytämme hyväksemme huipputekniikkaa, jossa jätevedet puhdistetaan käyttökelpoiseksi nautinto- ja virkistysaineeksi. Eikö tunnukin mahtavalta ajatus, että mitä illalla vedät WC-pöntöstä alas, on aamulla hyödynnettävissä raikkaana juoma- ja suihkuvetenä taloudessasi.



Maakunnan taidemuseo pitää saneerata pikaisesti. Taidekokoelmille on etsitty väistötiloja. Tule ja etsi kaupunkikierroksellasi taidemuseon väistötilat. Paikan löytäjälle luvassa mahtavat palkinnot ja kunniakirja.



Mikkeli on valittajien paratiisi. Paikallinen lehti kertoo havaitsemasi epäkohdat lukijoilta-palstallaan tarkasti ja arkailematta. Keinojään rakentaminen Hänskiin viivästyi valitusten takia vuosilla, uuden viitostien linjaus ei kuitenkaan valituksesta huolimatta viivästynyt, onneksi. Mutta sinä voit keksiä kaupunkiimme tutustuttuasi mielenkiintoisen uuden valituskohteen. Palkintoa en uskalla luvata.



Siilokorttelin siilot ovat saaneet alustavan purkuluvan. Tule ja osallistu purkutalkoisiin. Berliinin muurin kootuista palasista voitaisiin rakentaa kuulemma kaksi muuria, jospa me onnistuisimme Mikkelissä samalla tavalla siilojen kohdalla. Jälkipystytys voitaisiin tehdä vaikka Anttolaan ja Ristiinaan osoituksena siitä, että kyllä Mikkeli huolehtii liitoskuntiensa hyvinvoinnista.

Kaupunkilainen, ajattele positiivisesti jo turistien vuoksi! Tervetuloa Mikkeliin!



Osmo Ukkonen

eläkeope, kirjailija

Mikkeli