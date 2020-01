Mielipide: Jatkuva kasvatus ei tuota paremmin

Hän kirjoitti omistavansa 300 hehtaaria metsämaata, jota käsitellään jatkuvan kasvatuksen mukaisesti. Jos tuollaisella alalla on kohtuullinen puustopääoma ja sen lisäksi mahdollisesti omistajan palkka, tai eläketulot, ei ole huolta huomisesta toimeentulon suhteen.

Keskimääräinen omistajakohtainen metsäpinta-ala on kymmenesosa Sulkavan omistamasta metsäalasta. 30 hehtaarista on tehtävä tulosta yksityiskohtaisesti hoitaen. Sulkavan mainitsemat 30 aarin puhdistusalat ovat väistämättömästi epätaloudellisia.

Ilman tehokasta tuotantoa ei meillä ole hyvinvointivaltiota.

Metsiemme kuusettuminen tapahtuu tehokkaammin jatkuvan kasvatuksen kautta. Kuusi varjoa sietävänä levittäytyy näin. Hirvet ja peurat tavoittavat männyn ja rauduskoivun taimet myös jatkuvan kasvatuksen metsäaloilta.

Sulkava kertoo tukkiprosentin olevan suurempi jatkuvassa kasvatuksessa kuin tasaikäisrakenteisissa puustoissa. Näin onkin kasvatusvaiheessa, mutta uudistushakkuuvaihe selkeine kuvioineen tekee tuloksen.

Eikä tarvitse odottaa kymmentä vuotta, kun uudistusalalla on viisimetrinen, täysitiheä taimikko, joka on jo tehokas hiilinielu.

Maapallomme metsättömät alueet ovat hiilen päästöalueita ja niitä on paljon. Niihin verraten Suomen metsien uudistuspinta-alat ovat hippuja suuressa massassa. Maapallon suuria alueita voitaisiin metsittää, koska vettäkin olisi tarjolla. Kyse on vain siitä kiinni, että pitäisi tehdä tekoja myönteiseen suuntaan.

Metsiemme käsittelyssä käytettävät koneet ovat suhteellisen kalliita. Työskentelyn tulos on heikompi jatkuvan kasvatuksen poimintamenetelmässä. On kohtuullista, että silloin kantohinto on alhaisempi. Myös yrittäjälle täytyy jäädä nappuloita koneiden kuolletukseen ja jokapäiväiseen elämänmenoon.

Metsiemme käsittely selkeään kuviorakenteeseen perustuen alkoi 1960-luvulla. Tulokset ovat hyviä. Ilman tehokasta tuotantoa ei meillä ole hyvinvointivaltiota.

Jatkakaamme tällä, hyväksi havaitulla linjalla. Rauhallista uutta vuotta koko metsäväelle.

Heikki Hyvönen

Mäntyharju