Mielipide: Voiko Mikkeli valita toisin?

Uutisissa pariisilainen kaupunkilaisperhe tunsi, että maalla on tosi mukavaa. Olen varma, että sama suuntaus elämisen keskeisistä nautinnoista siirtyy viiveellä myös Suomeen.

Mitä suuret edellä, sitä toivottavasti pienet perässä. Vai mitä Mikkeli?

Täällä valitettavasti tehdään kaikki voitava väestön keskittämiseksi torin ympäristöön.

Lakkautetaan viimeisetkin kyläkoulut, lopetetaan asukkaita loistavasti palvelevat lähikirjastot, turvallinen ja valtakunnan tasolla hyviä oppimistuloksia aikaan saanut Ristiinan lukio on viranhaltijoiden lakkautuslistalla, kulttuuripalvelujen tukia ajetaan alas.

Mitä muuta keksitäänkään päättäjätasolla?

Niin, se tori, aaritolkulla hienoa kivipinnoitetta tyhjillään. No on siellä sentään kangaskattoinen esiintymislava, sekin 90-prosenttisesti vajaakäyttöinen. Autoja ei torille saa pysäköidä, asukkaiden jalankulku on vielä sentään torilla sallittua.

Kaupungin sieluksi mainittu, aikoinaan Suomen kauneimmaksi valittu tori heijastelee hyvin rakkaan asuinkaupunkini ilmapiiriä, pääosin tyhjää täynnä.

Ei ihme, jos täältä halutaan tällä hetkellä pois tai ei haluta rakentaa tulevaisuutta Suomen ehkä kauneimpaan elinympäristöön.

Päättäjien Mikkeli luottaa talouden kuntoon saattamiseksi keinovalikoimaan, joka on perin suppea ja sanavalikoimaltaan mollivoittoinen; lakkautetaan, vähennetään, lomautetaan, nostetaan maksuja…

Tuntuuko tutulta ja jos tuntuu, niin miksi ihmeessä kukaan ei keksi parempia vaihtoehtoja?

Suomessa on lukuisia pilottikuntia, joissa valtion myöntämän avustuksen turvin kokeillaan mitä mielenkiintoisimpia asioita. Tästä syntyi ystäväpiirissäni keskustelu, jonka tuloksena esitän älykkään sukulaismieheni esiin nostaman vaihtoehdon.

Arvoisat Mikkelin päättäjät. Tehkää valtiolle pilottikunta-anomus, jossa kaupunkimme sitoutuu kokeilemaan yleismaailmallista ”kaupungin sydän tarvitsee ympärilleen terveet keuhkot” -projektia.

Projektissa tuemme ihmisten muuttoaikeita läheiselle maaseudulle. Luomme rauhallisen ja turvallisen elinympäristön niin lapsille, nuorille kuin myös iäkkäämmille kuntalaisille.

Koulu-, kulttuuri-, terveys- ja sivistyspalvelut olisivat olennainen osa onnellisten kuntalaisten asumisympäristöä. Ilmaston riskitekijät minimoitaisiin, kuntalaisten henkinen ilmapiiri, myös poliittinen, saavutettaisiin toisiamme arvostaen ja yhteistä parasta ajatellen.

Meillä on tilaa kaikille, elinympäristön vaatimuksista ja asumisviihtyvyydestä, puhumattakaan ajatteluvapaudesta, riippumatta. Hyvä Mikkeli.

Torille voisivat kauempaakin tulevat autoilijat pysäköidä kulkuvälineensä, satama-alue olisi ylpeyden kohde, lapset, nuoret, kuntalaiset vanhuksia myöten olisivat tyytyväisiä saamiinsa peruspalveluihin, muuttotappiot kääntyisivät muuttovoitoiksi.

Ja tietenkin syntyvyystilastot antaisivat uskoa Mikkelin ja laajemmin ottaen koko valtakunnan luottamukseen tulevasta.

Olen tarvittaessa käytettävissä ideointiprosessissa.

Osmo Ukkonen

eläkeläinen, kirjailija

Mikkeli