Lukijalta: Essote tekee kahdeksan miljoonan säästöurakan monen vuoden ajalla muuttamalla toimintatapoja

Toimittaja Tiina Saari kirjoittaa (L-S 7.10.), että Essoten viestintä on ”vähän ristiriitaista”, kun viimeaikaiset uutisoinnit kuntayhtymästä ovat olleet ankeita.

Uutisointi Essoten asioista on tosiaankin muuttunut viime aikoina aivan liian usein harhaanjohtavaksi. Esimerkiksi talousarvioiden uutisoinnista pääviesti mediassa on ollut, että henkilöstömenoista säästetään kaksi miljoonaa.

Uutisoinnin ja Saaren kirjoituksen perusteella on vaikea hahmottaa, että teemme kahdeksan miljoonan säästöurakan muuttamalla toimintatapoja useamman vuoden aikana.

Uutisoinnissa on jäänyt avaamatta, että esimerkiksi nuo kahden miljoonan säästöt tänä vuonna pystytään noin 3 800 työntekijän organisaatiossa tekemään pitkälti ohjaamalla henkilöstövoimavarojen käyttöä uudelleen, jolloin toimista voivat hyötyä sekä henkilöstö että Essoten talous.

Esimerkiksi, kun lomat pidetään tarkemmin kalenterivuoden aikana silloin, kun pitääkin, ei lomapalkkaa siirry seuraavalle vuodelle. Jos lomia jää pitämättä, ne näkyvät seuraavan vuoden taloudessa menoina ja muualta täytyy leikata.

Edelleen, kun puututaan työhyvinvoinnin ongelmiin, työntekijät voivat paremmin ja sijaisia tarvitaan vähemmän. Lukuisat uudistukset ja suuret rakennushankkeet rasittavat varmasti osaa työntekijöistämme.

Kuntayhtymässä on töissä noin 170 työntekijää enemmän viime vuoteen verrattuna ja sijaisten käyttö on ollut suurempaa. Voimme suunnitellusti jossain määrin jarruttaa rekrytointeja noin 80 vuosittain eläköityvän henkilön tilalle. Tästä huolimatta meillä tulee olemaan jatkuvasti kymmeniä työpaikkoja auki.

Lukijat ymmärtäisivät paremmin, jos heille kerrottaisiin talousarviouutisoinnissa esimerkiksi ensi vuoden talousarvioesityksen loppusumma 363 miljoonaa euroa. Kolmen miljoonan säästöt tänä vuonna tarkoittaa tuosta mittaluokasta alle prosenttia.

Vaikka talouden tasapainottamista vaativa kahdeksan miljoonaa euroa on paljon rahaa ja edellyttää huomattavia toimenpiteitä, Essoten taloudessa tämä on toteutettavissa. Juuri nyt valmistelemme hallitukselle ja valtuustolle talous- ja muutosohjelmaa, jossa on henkilöstötoimien lisäksi puolenkymmentä muuta kokonaisuutta. Näillä toimilla kehitämme toimintaamme ja samalla vähennämme kustannuksia.

Toimittaja Saari tuntuu pitävän myös kielteisenä asiana, että satsaamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, asumisen eri vaihtoehtojen lisäämiseen, ikäihmisten asumiseen kotona tai kodinomaisesti.

Useimmat ihmiset pitävät kuitenkin hyvänä asiana kotona tai kodinomaisesti asumista, ja tämän suhteen tulee jatkossa olemaan enemmän vaihtoehtoja. Esimeriksi perhehoitokodeissa asuu jo noin sata ikäihmistä ja kokemukset ovat erittäin positiivisia. Ennakoiva ihmisten kunnon parantaminen sekä kotikuntoutuksen ja kotisairaalan kehittäminen ovat varmasti myönteisiä asioita.

Laitos- ja vuodeosastopaikkojen vähentämisessä tähtäämme ainoastaan valtakunnallisiin suosituksiin. Kuntayhtymällä ja tulevalla maakunnalla tulee myös jatkossa olemaan omia laitos- ja vuodeosastopaikkoja.

Saari kysyy myös, miten tuetaan niitä päihdeongelmaisia, joilla ei ole kotia ja luottotiedot eivät ole kunnossa. On aivan normaali menettely, että Essote järjestää näille henkilöille asuinpaikan, kun tällainen henkilö tulee päihdepalvelujemme piiriin.

Tiukasta taloudesta huolimatta voimme tarjota alueemme noin 100 000 asukkaalle erittäin monipuoliset palvelut. Essoteen on hyvä tulla töihin ja pidämme hyvän huolen asiakkaistamme.



Risto Kortelainen

kuntayhtymän johtaja

Essote