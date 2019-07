Lukijalta: Essote-tunnelista ei näy valoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilaston mukaan hirvensalmelaiset ovat terveempiä kuin koskaan aiemmin. Kuntamme ikävalikoitu sairastavuusindeksimme vuosina 2000-2002 oli 138,1.



Tuoreimmassa tilastossa 2014–2016 se oli vain 108,5. Elämme siis terveellisemmin, mutta miksi se ei näy sote-kustannuksissamme? Jossain ”mättää” ja pahasti, siitä kertovat tuoreimmat luvutkin.



Essoten menokehitys osoittaa mielestäni yhä oudompia piirteitä, mistä esimerkkinä ovat kuntamme vanhuspalvelujen menot. Ne kasvoivat viime vuonna lähes puolella miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Oudointa kaikessa on, ettei kukaan Essotessa osaa tai halua kertoa, mistä tuo valtava menolisäys aiheutui.



Kun suoritteet eivät juuri kasvaneet, eikä uusia käsiparia tullut yksikköömme, niin miten tämä on oikein mahdollista? 1970-luvun lopulla kauppaopiston käyneen talousmatematiikkaan tällainen yhtälö ei vaan sovi.



Meille on kerrottu, että oli ”vaan kustannuserä”, joka piti sijoittaa jonnekin. Se tyrkättiin kuntamme vanhuspalveluihin. Tällaiset mysteerit ovat liiankin tuttua Essoten toimintaa. Pääasia Essotelle näyttää olevan, että jostain löytyy maksaja. Tällä kertaa Hirvensalmen kunta sai toimia kukkaron avaajana.



Kunnanjohtaja Seppo Ruhanen nosti asian esille kunnanvaltuustomme kesäkuun kokouksessa. Ruhanen toisti sen, mistä olen itsekin jo useasti maininnut, nimittäin sen, ettei omistajien ääni kuulu Essotessa.



Kunnilla on edessään Mission impossible, kun ne pyrkivät selviytymään kuntayhtymän kanssa ja sen menoista.



Meille on vakuutettu, omiemme Essote-valtuutettujenkin toimesta, että kuntayhtymässä tehdään kovasti töitä menojen vähentämiseksi. Mitään näkyvää ei kuitenkaan saada aikaiseksi, tämän kertovat viimeisimmät tilastotkin.



Kuntamme sote-menot ovat kasvaneet tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana noin puolella miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Vuosi sitten toukokuun lopussa kuntamme talous oli plussalla noin 0,7 miljoonaa euroa. Nyt toukokuussa taloutemme oli miinuksella, lähes yksinomaan Essoten kasvaneiden menojen takia.



Kunnat elävät Essote-tunnelissa, jonka päässä ei näy valoa. Tämä on asia, josta myös kuntamme Essoten valtuutettujen pitäisi olla todella huolissaan. Jostain syystä osa Essote-valtuutetuistamme ei tunnu edelleenkään olevan asioiden hermolla ja väistävät totuutta. Essotessa on heidän mielestä kaikki hyvin ja ihanasti.



Mielestäni meidän on vaihdettava edustajiamme sellaisiin, jotka ymmärtävät ja edustavat todella omaa kuntaamme. Vaihto on mahdollista, jos niin päätämme.

Pepe Hölttä

Kunnanvaltuutettu (ikl)

Hirvensalmi