Lukijalta: Vedenpuhdistamo Mikkelin on pakko rakentaa Mikkelin Metsä-Sairilaan rakenteilla oleva puhdistamo edustaa maailman huippua: sen ympärille syntyy perinteisestä jätevedenpuhdistuksesta poiketen monenlaista liitännäisliiketoimintaa, kuten tekninen johtaja Jouni Riihelä totesi LS:n palstoilla ja mistä kuulemme toivoakseni lisää varsin pian.

En tarkoita biokaasulaitosta, joka tuottanee onnettomille omistajilleen ainakin 2,45 miljoonan euron tappiot pelkästään neljänä ensimmäisenä toimintavuotena.



Markku Aholainen kertoi (LS 16.1.), että Mikkelin päättäjillä on täysi luottamus Vesiliikelaitokseen, jonka tulee kuitenkin löytää jatkossa säästöjä. Mistä ja miten?

Vesiliikelaitos on kerännyt puhdistamourakkaan 15 miljoonaa euroa. Raha on jouduttu kuitenkin käyttämään mm. verkostojen kunnossapitoon, kun kaupunki ei ole varoja muualta osoittanut. Luojalle kiitos, että valtaosa verkostosta on hiekka- ja moreenimaaperässä, jolloin niiden elinkaari on merkittävästi pidempi kuin monella muulla seudulla.

Kuntaliitoksissa sitouduttiin korjaustoimiin muun muassa Ristiinan lähes rikollisesti rakennetun viemäriverkon kunnostamiseksi. Ei taaskaan rahoja kaupungilta, vesilaitos hoitakoon! Ristiinan taannoista viemäröintiä kuvaa, että usean keskustassa sijaitsevan omakotitalon viemärit on johdettu rakennusvalvonnan laiminlyöntien takia suoraan avo-ojiin.

Ristiinan puhdistamo on alimitoitettu muun muassa keväisten hulevesivuotojen takia. Vesilaitos on käynnistänyt puhdistamon uudistamissuunnittelun jo ennen kuin valvovat viranomaiset sakon uhalla siihen velvoittavat.



Vesiliikelaitos voisi säästää niinkin, että myisi asiakkailleen vettä vain parillisina päivinä ja ottaisi vastaan jätevesiä parittomina päivinä.

Näinkö päättäjät haluavat? Säästöissä on kuitenkin toinenkin puoli; vaikka veden kulutusta tulisi pienentää, tienaa Vesiliikelaitos sitä enemmän, mitä enemmän vettä kulutetaan.

Uuden puhdistamon rahoitus voi hyvinkin mennä pitkäksi 10 tai 20 miljoonalla. 20 miljoonaakin tarkoittaisi 100 vuoden kuoletusajalla vain 200 000 euroa vuodessa. Miinus inflaatiokerroin...



Vesilaitostoiminta on tiukasti säänneltyä. Puhdasta vettä on tuotettava ja jätevedet käsiteltävä. Päiväkoti voidaan rakentaa tai olla rakentamatta. Jätevesipuhdistamo on aina rakennettava.

Mihin vesilaitoksen keräämät miljoonat katosivat? Sitä pitää kysyä kaupungin talousvastaavilta, sillä Vesiliikelaitoksella ei ole ensimmäistäkään omaa pankkitiliä eikä edes käyttöoikeutta yhteenkään pankkitiliin. Vesimaksut maksetaan kaupungin tileille.



Jiitee Hartikainen

filosofian maisteri, geohydrografi, vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsen 2013—2017

Mikkeli