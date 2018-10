Lukijalta: Koululakkautukset asettavat Mikkelin lapset eriarvoiseen asemaan

Suljettavien koulujen listalla on esimerkiksi vuonna 2012 rakennettu terve Ihastjärven koulu, joten kaikkia lakkautuksia ei voida perustella sisäilmaongelmilla.

Koululakkautuksilla on paljon ikäviä puolia lapsiin, joita lakkautusvalmisteluissa ei ole riittävästi kartoitettu esimerkiksi lapsiasianvaltuutetun mukaan.

Moni lapsi joutuu siirtymään turvallisesta ja pienestä koulusta isoon ja vieraaseen kouluun, jossa esimerkiksi ryhmäkoot kasvavat. Isossa koulussa lapset joutuvat herkemmin kiusaamisen kohteeksi.

Yksi negatiivisimmista vaikutuksista lapsiin aiheutuu pidentyneistä koulumatkoista, jotka saattavat tehdä lasten koulupäivistä melkein kolme tuntia pidempiä aikaisempaan verraten.

Tämä aika on pois lasten levosta, harrastuksista sekä vapaa-ajasta.

Lähikoulun kaukaisuus vaikuttaa siis lasten hyvinvointiin, sillä pitkät koulupäivät verottavat lapsia ja vaikuttavat lasten jaksamiseen. Harva aikuinen jaksaisi enää tehdä mitään käytettyään kolme tuntia päivässä työmatkoihinsa tai edes suostuisi käyttämään niin montaa tuntia päivässä matkustamiseen.

Pidentyneet koulumatkat ovat yhteydessä myös heikentyneisiin oppimistuloksiin. Esimerkiksi Itä-Suomessa, missä kouluverkkoa on karsittu erityisen raskaalla kädellä, pärjättiin heikommin viimeisimmissä Pisa-tuloksissa.

On hälyttävää, että ensimmäistä kertaa Suomessa on havaittavissa eroja osaamisessa eri alueiden välillä. Ei liene sattumaa, että juuri niillä alueilla, joissa kouluja on lakkautettu eniten, myös oppimistulokset ovat kaikista heikoimpia.

Lakkautusten myötä Mikkeli siis laittaa lapset epätasa-arvoiseen asemaan, sillä enää kaikkialla Mikkelissä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia käydä koulua, kun toisten lasten koulupäivät ovat tunteja pidempiä kuin toisten.



Heli Hänninen

kasvatustieteiden ylioppilas

Mikkeli