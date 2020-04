Mielipide: Poikkeusolot korostavat kansalaisyhteiskuntaa

Elämme poikkeuksellisia aikoja, joilla on ikäviä seurauksia erityisesti yhteiskuntamme huono-osaisimmille. Tiedämme tutkimuksista, että niukkuudessa elävillä on haasteita oman elämän hallintaan liittyvissä asioissa. Huolena on, että mahdollisuudet omasta ja perheen hyvinvoinnista huolehtimiseen heikentyvät entisestään poikkeusoloissa.

Tilastojen mukaan Etelä-Savossa on suuri alkoholi- ja itsemurhakuolleisuus. Joillain paikkakunnilla lastensuojelun menot sekä sijoitukset ovat kasvaneet 2010-luvun aikana paljon, mikä kuvastaa lapsiperheiden kärjistyviä ongelmia. Nähtävissä on, että mahdollisuudet omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen heikentyvät entisestään poikkeusoloissa. Erityisenä huolenaiheena ovat perheet, joissa on jo entuudestaan kasautunutta huono-osaisuutta.

Niukkuudessa eläminen aiheuttaa henkistä kuormittuneisuutta heikentäen tavanomaisten selviytymiskeinojen käyttöä. Poikkeusolojen mukana tuomat huolet lisäävät stressiä, joka pahimmillaan aktivoi taustalla kyteviä itsetuhoisia ajatuksia. Toimeentulon turvaaminen altistaa velkaantumiseen tai jopa laittomiin keinoihin turvautumista. Terveydenhuollon priorisointi poikkeusaikana ei välttämättä mahdollista pääsyä palveluihin, jolloin terveydestä huolehtiminen vaikeutuu entisestään.

Viranomaisten tulee tukea niitä kansalaisyhteiskunnan toimijoita, joilla on jo hyvät yhteydet ja mahdollisuudet toimia. Hankkeet, järjestötoimijat ja yksittäiset henkilöt ovat jo aktivoituneet. On kehitetty auttajarinkejä, joissa ruuanjakotoimintaa on muokattu tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Hanketoimijat ja kolmannen sektorin auttajat voisi nähdä tässä tahoina, jotka koordinoivat konkreettista apua sitä tarvitseville, ja toimivat siltana sosiaalitoimen ja seurakunnan diakoniatyön suuntaan. On myös keksittävä keinoja yksinäisyyden vähentämiseen, kun yhteiset tilaisuudet ja matalan kynnyksen kohtaamispaikat ovat sulkeutuneet.

Verkostotyön kautta voidaan yhdessä tukea ihmisiä ja erityisesti heitä, joilla on entuudestaan kasautunutta huono-osaisuutta ja osattomuutta. Annettu tuki ei saa jäädä kertaluonteiseksi, vaan auttamistyön ja uudenlaisten apumuotojen tulee jatkua myös poikkeusolojen päätyttyä.

Elina Pekonen

aluekoordinaattori

Joakim Zitting

tutkija

Sakari Kainulainen

asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sokra-hanke