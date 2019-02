Lukijalta: Uusliberalismi vie Suomea kohti tuhoa

Suomea on jo vuosia pitänyt otteessaan uusliberalismi. Uusliberalismi määritellään ajattelutavaksi, jonka mukaan vapaa ja itseohjautuva markkinatalous on ihanne.

Se on aatesuunta, jonka kannattajia on turha hakea. Kukaan ei tunnustaudu puheissaan uusliberalistiksi. Kuitenkin uusliberalismi elää ja voi hyvin.

Nykyhallitus on ajanut voimakkaasti nimenomaan uusliberalistisia näkemyksiä kaikissa toimissaan. Kaikkien rajoitteiden poisto on heidän agendallaan ensisijaisesti.

He näkevät yhteiskunnallisen valvonnan vain ja ainoastaan haittaavana asiana. Estäähän se muun muassa rajattoman voiton hakemisen eli ylenmääräisen ahneuden harjoittamisen liike-elämässä.

Koko ajan on yritysten, aivan erityisesti osakeyhtiöiden, saatava aikaan yhä suurempaa kasvua. Tämä voitto menee sitten suoraan pääomasijoittajille niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Voitto otetaan yrityksen työntekijöitten selkänahasta, mutta työntekijät eivät saa kuin murusia pöydältä. Onhan toki paljon tärkeämpää, että raha menee rahan luokse.

Terveysjätit ovat jo tulleet rellestämään Suomeen, vaikka markkinasote-uudistus ei ole vieläkään valmis!

Terveysjätit eivät tarvitse lupaa tullakseen jakamaan yhä kasvavaa vanhustenhuollon pottia. Ne haistavat helpon rahan. Ja kunnat ja kaupungit ovat tämän toiminnan hiljaa siunanneet säästöjen nimissä.

Olisi jo aika herätä ja avata silmät ja korvat huomaamaan, mitä on tapahtunut ja tapahtumassa. On ryhdyttävä vastustamaan uusliberalistisia pyrkimyksiä, vaikka paljon on jo hävitty.

Uskon kuitenkin, että vielä ei ole liian myöhäistä.

Antti Kivimäki

puheenjohtaja

Pieksämäen Kristillisdemokraatit