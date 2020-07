Mielipide: Koulukoti antoi minulle hyvät eväät elämään

Länsi-Savo sekä Yle julkaisivat 14.7. uutisen valtion koulukodeista.

Vietin alaikäisenä puolitoista vuotta Koivikon koulukodissa Mikkelissä vuosina 2007–2008.

Omakohtaisesta kokemuksesta voin kertoa, ettei koulukodissa ole niin huonot oltavat kuin jutuissa kirjoitettiin.

Monesti päätös koulukotiin sijoituksesta ei tapahdu pienin perustein, vaan todennäköisesti taustalla on niin paljon asioita, että halutaan saada esimerkiksi vaikea karkailu- tai koulunkäymättömyyskierre poikki.

Kun se ei muuten onnistu, lapsi on pakko sijoittaa turvattuun ympäristöön, missä monesti saadaan tiukemmilla säännöillä monta ikävää kierrettä katkaistua.

Tiedän, ettei vielä koulukodissa asuessaan osaa ajatella, että kaikki tapahtuu ”mikä on minulle parasta”- ajatuksella.

Uutisissa tuotiin myös julki, kuinka lapset ajattelevat, että koulukoti on kuin vankila.

Se ajatus ei ole lasten joukossa ikinä muuttunut koulukodin suhteen. Muistan itsekin näin kuulleeni monen suusta ja myös itse niin ajatelleeni.

Kerron teille: kyllä sieltä pääsee pois.

Koulukodista sain itse parhaat eväät ennen aikuisuutta. Ympärillä oli paljon turvallisia aikuisia ja tehtiin retkiä muun muassa Lappiin.

Koulukodissa myös selvitettiin paljon käytännön asioita, kuten Kelan opintotukimahdollisuudet, työvoimatoimiston kanssa mahdollisuudet esimerkiksi kesätöihin sekä se, muuttaako takaisin kotiin vai aloittaako itsenäistymisen.

Tärkeää oli myös saada peruskoulu päätökseen turvallisessa ympäristössä.

Minulle koulukoti oli pelastus. Sain valmiudet aikuisuuden aloittamiseen.

Totta kai koulukodista ajatellaan paljon negatiivista. Mutta ainakin minulle koulukoti oli pelastus. Sain valmiudet aikuisuuden aloittamiseen.

Aikaani koulukodissa voi sanoa värikkääksi. Paljon oli pahaa, mutta lopulta turvalliset aikuiset veivät voiton negatiivisista kokemuksista, koska epäilen etten olisi päässyt ikinä näin pitkälle elämässä, ellei olisi ollut turvallisia aikuisia ympärillä.

Aikaan mahtuu paljon itkua ja surua, mutta paljon myös naurua ja onnistumisen tunteita.

Arvostan koulukodin työntekijöitä suuresti. He käyvät töissä, vaikka välillä on varmasti hetkiä, kun he ajattelevat etteivät enää jaksa kuunnella samaa ilkeilyä jatkuvalla syötöllä.

Monen lapsen kohdalla koulukotiaika jää hyvin lyhyeksi, ehkä pariksi vuodeksi. Aika saattaa kuulostaa pitkältä, mutta se menee yhdessä hetkessä.

Oma aikani meni todella nopeasti siitä kun sinne menin ja sieltä lähdin.

Valitettavan usein olen huomannut, että koulukodista on ihmisillä negatiivisia kokemuksia eivätkä monet koulukodissa asuneet välttämättä tuo asiaa julki, koska se aiheuttaa ennakkoluuloja.

Muistetaan, että meillä kaikilla on erilaiset lähtökohdat. Jokaisella on omat asiat mitkä ovat vaikuttaneet koulukotipaikan valintaan, mutta se ei tee koulukotilapsista yhtään sen huonompia.

Monelle koulukoti toimii pysäytyksenä erilaisiin ongelmiin. Mutta lähes jokainen, joka on koulukotimaailman käynyt läpi, on selviytynyt sieltä ja jatkanut elämässään eteenpäin. Monet ovat opiskelleet mielekkään ammatin, tai ylipäätänsä saanut eväät siihen, mitä haluavat elämältä ja saavuttaneet sen.

Loppuun haluan lisätä: Kiitos niille työntekijöille jotka loivat turvallisen hetken ennen aikuisuuteen tulemista ja antoivat hyvät eväät elämään.

Entinen koulukotinuori

Espoo