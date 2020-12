Mielipide: Yksityistä varhaiskasvatusta ei saa unohtaa Mikkelissä

Mikkelissä on hyvät varhaiskasvatuksen palvelut. Kunnallisten päiväkotien ja perhepäivähoitajien lisäksi palveluja tarjoavat yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat.

Kaupungin varhaiskasvatuspalveluita tulisikin tarkastella kokonaisuutena ja kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen välillä tulisi olla toimiva yhteistyö.

Mikkelin itäisen alueen varhaiskasvatus on ollut paljon esillä julkisuudessa. Keskustelussa on kuitenkin ollut vain Mikkelin kaupungin tuottama varhaiskasvatus.

Alueella on myös kaksi yksityistä päiväkotia, joissa molemmissa on 48 paikkaa ja niissä vapaana vuodenvaihteessa 20 paikkaa.

Myös muissa yksityisissä päiväkodeissa on vapaita paikkoja. Miksi näitä päiväkoteja ei mainita mahdollisuutena, kun keskustellaan päiväkotipaikoista?

Yksityinen varhaiskasvatuspalvelu on laadukasta ja sitä koskee sama lainsäädäntö kuin kunnallistakin. Ero on se, että se on kaupungille edullisempaa kuin omatuotanto.

Kaupungin antaman palvelusetelin ansiosta se on asiakkaalle samanhintaista kuin kunnallinen palvelu.

Osa yksityisistä päiväkodeista on erikoistunut musiikkiin, tieteeseen tai englannin kieleen ja se tuo hyvän lisän kaupungin päiväkotitarjontaan.

Mikkeli kaipaa kipeästi uusia asukkaita. Muuttavat perheet taas tarvitsevat lapsille hoitopaikan, joskus varsin pikaisesti.

Miten muuttoa harkitseva perhe saa tiedon kaupungin päiväkotitarjonnan kokonaisuudesta?

Miksi yksityisiä päiväkoteja ei mainita, kun keskustellaan päiväkotipaikoista?

Mikkelin kaupungin kotisivuilla kunnalliset päiväkodit esitellään karttasovelluksen avulla. Yksityisistä on luettelo kotisivujen laidassa.

Uuden mikkeliläisperheen kannalta olisi tärkeää ja asiakasystävällistä, että samassa kartassa esitettäisiin myös yksityiset päiväkodit. Perhe näkisi heti, millaisia palveluja on tulevan kodin lähellä.

Esimerkiksi: Mikkelin keskustan tuntumassa on kahdeksan kunnallisen päiväkodin lisäksi kuusi yksityistä päiväkotia, joita ei ole merkitty kartalle.

Yksityinen varhaiskasvatus tulee nähdä kaupungille kumppanina. Yhteistyötä tulee kehittää niin tiedottamisessa kuin palvelun tuottamisessa.

Voisiko palvelusetelin lisäksi yhteistyötä kehittää vaikkapa kumppanuus- tai ostopalvelusopimuksella?

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat tulee ottaa avuksi mm. silloin, kun täytyy tasata palvelukysynnän huippuja.

On myös koko ajan seurattava lapsiluvun kehitystä sekä kunnallisten ja yksityisten päiväkotien käyttöastetta.

Päiväkotien rakentamistarve on suhteutettava näihin tietoihin. Aina ei kaupungin tarvitse lähteä rakentamaan uusia päiväkotitiloja.

Pirjo Siiskonen

puheenjohtaja

Mikkelin Keskustanaiset