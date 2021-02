Mielipide: Erilaiset harrastukset sopivat kaikille!

Mielestäni jokaisen kuuluisi saada harrastaa, mitä itse haluaa. Jos haluaa harrastaa jotain, ei sukupuolen kuuluisi vaikuttaa mitenkään asiaan.

On aivan typerää, jos jollain on sellainen käsitys, että jokin harrastus on tarkoitettu vain toiselle sukupuolelle.

On hirveää nähdä, jos jotain kiusataan tai hänelle muuten vaan huudellaan jotakin harrastukseensa liittyvää.

Jos itse tykkää siitä, mitä tekee, muiden mielipiteillä ei ole siinä vaiheessa mitään väliä.

En ymmärrä miksi asiasta pitää kiusata? Tuoko se kiusaajille hyvää mieltä, vai ovatko he kenties kateellisia siitä, kun eivät itse uskalla toteuttaa itseään?

Jos aina vain kuuntelisi muiden mielipiteitä, ei elämässä koskaan voisi tehdä mitään mikä on omasta mielestä kivaa.

Aina löytyy joku, jonka mielestä tekemäsi asiat ovat huonoja valintoja tai aivan väärin. Elät elämää itseäsi varten, et muita varten.

Harrastuksissa oppii uusia taitoja, eikä niistä luultavasti ole kenellekään haittaa tulevaisuudessa.

Sukupuoli ei myöskään määrittele sitä, kuinka taitava olet. Älä siis hauku tai kiusaa muita heidän harrastuksistaan.

Mette Partonen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8B