Mielipide: Koulu alkaa, vaikka monia huolettaa

On mielenkiintoista, että opetusministeri totesi etäopetuksen olevan jotain muuta kuin perusopetuslain mukaista perusopetusta.

Hänhän totesi, että lapsilla on oikeus perusopetukseen, joka toteutuisi jälleen vasta kun koulut avaavat ovensa.

Tosiasia on, että 18.3. lähtien maassamme on toteutettu perusopetusta ja muutakin opetusta, esimerkiksi ammattiopistoissa, etänä.

Opetus on ollut koko ajan käynnissä. Se vain on toteutettu eri tavalla kuin aiemmin, pakon sanelemana.

Etäopetusta tehneenä voin sanoa, että etäopetus toimii todella hyvin. Kiistattomia etuja on lukuisia.

Järjestyksenpitoon ei kulu opettajalta aikaa eikä voimia. Yksikään oppilas ei joudu kärsimään häiriöistä. Koulukiusaamista ei myöskään esiinny etäopetuksessa.

Oppilaat lähettävät tehtävänsä sähköisesti tehtyään ne opettajan ohjeitten mukaisesti. Digitaalisesti voidaan toteuttaa myös ohjaus ja neuvonta.

Häiriötekijöitä on todella vähän, jos ollenkaan, normaaliin luokkatilanteeseen verrattuna. Etäopetuksessa pystytään keskittymään tietojen ja taitojen oppimiseen.

Etäopetus on opetusmenetelmänä paljon parempi kuin ahtautuminen isoina hälisevinä ryhminä luokkatiloihin.

Myös oppilas voi valita ajankohdan, milloin tekee tehtävät. Toki opettaja antaa palautuksen viimeisen ajankohdan, jota tulee noudattaa.

Mitä voidaan tehdä kahden viimeisen kouluviikon aikana?

Koulut avaavat ovensa torstaina 14.5. Kohta on viikonloppu vastassa. Seuraavalla viikolla on helatorstai, joka on pyhäpäivä.

Viimeisellä kouluviikolla ei yleensä tapahdu mitään erikoista. Arvosanat on annettu jo aiemmin. Kaikki odottavat kesälomien alkua.

Opetusministerin mukaan näiden kahden kouluviikon aikana voidaan kuroa umpeen asioita, joissa on jääty jälkeen. Koulut pystyvät ihmeisiin, kun hallitus määrää.

Mistä koulujen avaamisessa on kyse? Se on oiva esimerkki sanelupolitiikasta.

Opettajien ammattijärjestön kannalla ei ole mitään merkitystä. He eivät ilmeisesti ole asiantuntijoita kouluasioissa.

Koronaviruksen leviäminen huolettaa lapsia ja vanhempia, mutta sillä ei ole merkitystä, kun terveysviranomainen toteaa, että kouluun on turvallista mennä.

Toisaalta lapset ja nuoret haluavat kouluun, koska kavereita on mukava tavata pitkästä aikaa.

Antti Kivimäki

Englannin ja ruotsin opettaja

Pieksämäki