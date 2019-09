Pääkirjoitus: Postin johdon saama kritiikki on aiheellista—Toimitusjohtajan ele ei lopeta keskustelua

Postin palkkakohun yhteydessä myrskyn silmään joutunut yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen ilmoitti eilen luopuvansa kahden kuukauden palkasta. Malisen päätös on odotettu ja toivottu, sillä on vain kohtuullista, että 82 000 euroa kuukaudessa ansaitseva toimitusjohtaja osallistuu yhtiön säästötalkoisiin, jos siihen pakotetaan keskimäärin 2 100 euroa kuukaudessa tienaava työntekijäkin.

Ratkaisullaan Malinen pyrkii hillitsemään palkastaan ja postin ”työehtosopimusshoppailusta” syntynyttä keskustelua. Postihan kertoi viime torstaina siirtävänsä yli 700 työntekijän työsopimukset Medialiiton ja Teollisuusliiton jakajien halvemman sopimuksen piiriin. Työntekijöille päätös tiesi noin 500 euron palkanalennusta.

Malisen ele tulee kuitenkin myöhässä, sillä hänen ja Postin palkitsemisjärjestelmän kannalta vahinko on jo tapahtunut. Ministeritasoa myöten nyt pohditaan, voidaanko valtionyhtiössä maksaa niin suurta palkkaa kuin Malinen on nostanut ja miksi Postin johdon palkat ovat muutaman viime vuoden aikana nousseet kymmeniä prosentteja, kun muille on lisätty palkattomia työtunteja. Yhtä oikeutetusti kysytään myös, sopiiko harjoitettu sopimuspolitiikka valtion omistamalle yhtiölle.

Toimitusjohtaja Malinen ei ole itse päättänyt palkastaan tai palkitsemisjärjestelmästä, vaan niistä ovat vastuussa nyt toisiaan tilanteesta syyttelevät poliitikot. Valtionyhtiöiden hallintoneuvostoihin ja hallituksiin valittujen pitäisi muistaa, että he ovat siellä valvomassa valtion ja veronmaksajien edustajina. Heillä pitäisi olla rohkeutta avata suunsa silloin, kun palkat alkavat nousta kohtuuttomuuksiin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi