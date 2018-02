Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Parempia bussivuoroja Mäntyharjulle Mäntyharjulla pitäisi mennä bussireittejä keskustan ulkopuolelle.

Mäntyharjulla pitäisi mennä bussireittejä keskustan ulkopuolelle. Esimerkiksi keskustan ulkopuolella asuvilla on vaikeaa tavata ystäviä tai päästä nuorille suunnattuihin asioihin tai tapahtumiin, jos mahdollisuuksia kyytiin ei ole. Esimerkiksi minulla on jäänyt monta itseäni kiinnostavaa asiaa tai tapahtumaa väliin juuri kyyditysongelmien takia.

Voiko olettaa, että kaikilla kaukana asuvilla on aina kyytimahdollisuus? Osa kaukana asuvista nuorista jää helpommin kotiin vaikka pelaamaan, mutta jos esimerkiksi busseja kulkisi kauemmaskin, osalla nuorista olisi helpompaa esimerkiksi harrastaa tai tavata ystäviään.

Keskustassa asuvien nuorten vanhemmat voivat ajatella, että nuori pääsee itse kulkemaan, mutta kaukana asuvan pitää aina ajatella kyyditykset. Bussireitit auttaisivat asioissa huomattavasti.

Bussireitti auttaisi myös vanhuksia, koska sillä he pääsisivät esimerkiksi kauppaan tai muihin keskustassa oleviin palveluihin eikä aikuisten tarvitsisi käyttää niin paljon autoa esimerkiksi työmatkoilla.



Anni Lappi

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8B