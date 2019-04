Lukijalta: Ai Sipiläkö kaadettiin

Esko Väänänen vastaa Seppo Väisäselle ja on eri mieltä siitä, mikä Juha Sipilän kaatoi.

Rovastina ja missiologian tohtorina julistaa Seppo Väisänen tällä palstalla 20. huhtikuuta näkemystään pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kaatamisesta.

Väisäsen mukaan keskustan kärsimä vaalitappio johtui sote-uudistuksen kaatumisesta. Soten kaatumisen hän lukee ansioksi demareille ja ay-pomoille. Loppujen lopuksihan kävi kuitenkin niin, että uudistuksen kannattamisesta kiirehtivät juuri ennen vaaleja luopumaan myös hallituspuolueet keskusta ja kokoomus. Kaatuihan se sote kun kukaan ei sitä enää kannattanut.

On vaikeaa nähdä pelkästään soten vaikuttaneen yhdenkään puolueen kannatukseen. Kyllä kannatusjakautumaan vaikutti enemmän monet muut hallituksen toimet.

Puolueensa puheenjohtajan tehtävän jättäminen on Sipilän oma päätös. Tuskin hän siihen neuvoa kysyi sen enempää demareilta kuin ay-pomoiltakaan.

Väisäsen kirjoituksen mukaan keskustan vaalitappio on demarien ja ay-pomojen syytä. Vaaleissahan kuitenkin äänestäjät jakavat voitot ja tappiot.

Meistä kullakin on oikeus äänestää sen mukaan, minkä itse näemme parhaaksi. Se on sitä demokratiaa, joka on meidän vähempiosaistenkin käsiin annettu.

Sipilä itse totesi vaalien jälkeen aiempia päättäjiä lainaten: ”kansa on puhunut, pulinat pois”. Siinä olen hänen kanssaan samaa mieltä.

Esko Väänänen

Ristiina, Mikkeli