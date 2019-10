Mielipide: Tarjotaan nuorille hyvä lukiokoulutus Mikkelissä

Lukiokeskustelu velloo Mikkelissä ja erityisesti Ristiinan seudulla aikaansaaden jo tietynlaisen kansanliikkeen. Kuulemistilaisuus Ristiinassa oli melko tiivistunnelmainen, ja lukion Ristiinan toimipisteen puolesta on kirjoitettu paljon lehdissä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana tuon keskusteluun koko Mikkelin näkökulman. On huolehdittava koko Mikkelin lukiokoulutuksesta.

Kartasta katsottuna Mikkelin lukion keskustan toimipiste sijaitsee varsin keskeisellä paikalla koko Mikkelin näkökulmasta. Mikkelin maalaiskunnalla ja Anttolalla ei ole ollut omaa lukiota, vaan aina on kuljettu lukioon Mikkeliin. Haukivuoren lukio lakkautettiin muutama vuosi sitten. Mikkelissä käy lukiolaisia myös ympäristökunnista.

Suurin osa lukiolaisista kulkee kotoa käsin. Monet valitsevat asumisen Mikkelissä – näin on tehty jo vuosikymmeniä. Vuokraan on mahdollista saada asumistukea normaalin opintotuen lisäksi.

Ammatillista koulutusta on tarjolla Etelä-Savon ammattiopistossa, jonka toimipisteet ovat Mikkelin keskustassa. Ristiinalainen ja suomenniemeläinen ammatillisen koulutuksen valitseva nuori matkustaa Mikkelin keskustaan kouluun jo tälläkin hetkellä.

Keskusteluissa on tuotu esille pienlukioille tarkoitettu OKM:n avustus lukiokoulutuksen järjestämiseen. Sitä ei ole mahdollista saada Ristiinaan lukion toimipisteeseen. Pienlukioille tuki on porrastettu 60 ja 200 oppilasmäärille. Ristiinassa lukion oppilasmäärä on ollut viime vuosina 70—80. Pienlukiotuen tarkastelussa huomioidaan koko kunnan lukiolaisten määrä, joka Mikkelin päivälukiossa on noin 800.

Lukion Ristiinan toimipisteen osalta on myös esitetty, että osa säästöstä katettaisiin Ristiinan lukion hallintokuluista. Toimipisteen jäädessä toimintaan on siellä oltava aina jonkin verran hallintoa.

Jos Ristiinan lukio jatkaa toimintaansa, lukiokoulutukseen asetetut säästötavoitteet joudutaan kohdistamaan Mikkelin toimipisteeseen ja sen 700 opiskelijan kurssitarjontaan, mikä merkitsee 80—90 kurssin karsimista pois tarjonnasta. Tämä karsinta suurentaa ryhmäkoot 33—35 opiskelijaan, kursseja järjestetään joka toinen vuosi, ja joidenkin opiskelijoiden lukion suorittaminen kolmessa vuodessa vaikeutuu.

Korkeatasoinen lukiokoulutus on mikkeliläisten nuorten kannalta tärkeää. He kilpailevat samoista jatko-opiskelupaikoista koko Suomen ylioppilaiden kanssa. Pidetään huolta, että Mikkelin lukiolla on mahdollista tarjota kaikille meidän nuorille hyvää opetusta ja laaja-alaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin.

Taina Harmoinen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja (kesk.)

Mikkeli