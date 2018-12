Lukijalta: Pääskylä muuttuu avopalveluksi

Essoten puolella ymmärrämme hyvin asiakkaiden ja omaisten huolen uuden edessä. Käydyssä keskustelussa Essoten tavoittelemien muutosten taustaa ja tavoitetta ei valitettavasti ole ymmärretty.

Lähtökohta muutoksille on, että väestön palvelutarve on Haukivuorella muuttunut. Tulevaisuuden palveluja suunniteltaessa tavoitteena on palvelujen tarkoituksenmukainen tuotantorakenne.

Uusien kehitysvammaisten asukkaiden tulo Pääskylään on pysähtynyt. Vaikka Pääskylä on rekisteröity kehitysvammaisten ohjatuksi asumispalveluiksi, ovat kahden rivitalon asunnot Pääskylässä viime vuosina täyttyneet jo suurelta osin ikäihmisistä.

Kehitysvammaisten ja vanhusten palvelujen järjestämistä ohjaavat erilaiset lainsäädännöt ja yksilöllinen palvelutarve. Pelkästään kehitysvammaisten toiminnan lähtökodista emme voi enää jatkaa.

Muutoksessa asukkaat jäävät asumaan omiin koteihinsa nykyisin vuokrasopimuksin. Palvelut tarjotaan avopalveluina. Kotihoidon henkilökunta palvelee asiakkaita aamuseitsemästä iltaan klo 22 saakka, entisen klo 19 sijaan.

Palvelujen suunnittelussa varaudutaan vastaamaan sekä nykyisten kehitysvammaisten asukkaiden että vanhusasiakkaiden palvelutarpeisiin. Haukivuorella keskitetään eri asiakasryhmien päivätoimintaa Haukivuoren palvelukeskukseen tukipalvelujen äärelle.

On järkevää vahvistaa palvelukeskusta, josta on muutenkin ajatuksena kehittää nykyistä vahvempi lähipalvelujen keskus.

Pääskylän piharakennus poistuu Essoten käytöstä 1.3. Kehitysvammaisten asiakkaiden sosiaaliseen kanssakäymiseen varataan rivitalosta tila.

Essoten käytöstä poistuvan tilan omistaa Mikkelin kaupunki, jonka kanssa tilojen käytöstä kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä. Essoten edustajat ovat näissä keskusteluissa tarvittaessa mielellään mukana.

Haemme aidosti asiakkaista lähteviä ratkaisuja muutosprosessissa, joka on vasta aluillaan.

Jokaisen asiakkaan ja heidän omaistensa kanssa on käyty ja käydään läpi muutoksia asiakaskohtaisesti.

Muutosprosessin aikana tulee Pääskylässä toteutuneeksi lisäksi kolme yhteistä keskustelutilaisuutta.

Sari Teittinen

Vanhus- ja vammaispalvelujen vt. johtaja

Essote

Maija Loponen

Palvelupäällikkö

Essote