Mielipide: Tämän päivän suomen kieli on sairaan siistiä sässittelyä

Jukka Leskinen kirjoitti tällä palstalla muutama viikko sitten oivaltavasti Suomen kielessä tapahtuneista muutoksista viime vuosina.

Monet hänen nostamistaan sanoista ja puhetyyleistä on itseänikin kummastuttaneet jo pitkään.

Varsinkin se "sässittely" on tosi häiritsevää kuultavaa kyllä. Henkilö kertoo oman elämänsä tapahtumasta tai siitä mitä itse ajattelee jostakin asiasta, mutta kertoo sen sä-muodossa, niin onhan se nyt aivan älytöntä.

Tässä muutamia sanoja tai sanontoja, jotka omalla kohdallani ovat viime vuosina särähtäneet korvissani. Osaa näistä kuulee eri paikoissa, osaa taas lähinnä puhemediassa noiden niin ajan hermolla olevien nuorten aikuisten puheissa.

Kun ollaan täsmälleen samaa mieltä kun keskustelukumppani jostain hänen kertomastaan, saatetaan sanoa: juurikin niin! Miksi juuri niin tai aivan niin eivät enää kelpaa?

Toinen tässä tilanteessa helposti esiin tuleva nykysanonta on komppaan.

Sitten jos se keskustelukumppani kertoi jotain hieman lennokkaampaa, ennen reagoitiin esim. vastaamalla Ihanko totta? tai Ei oo totta. Nykyisin kuulee: Ei oo todellista! Tai: Oikeesti?

Jos ajattelit reagoida johonkin asiaan toteamalla että ihan mahtavaa, niin ärsyttävää nykyslangia käyttäväpä sanoo että sairaan siistiä.

Entäpä sitten tyyliin-sanan puheessa viljelijät? He voivat vaikkapa sanoa: Olen lihonut tyyliin 15 kiloa tai mulla on aina tyyliin kaksi euroa tilillä. Eikö noin tai jotain olisi paljon parempi tuon paikalla?

Semisti on olevinaan hienompaa kuin puoliksi.

Sitten on tämä kuumottaa! Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tätä eräät käyttävät silloin jos heitä vähän jänskättää tai pelottaa joku asia.

Jos joku asia on osittain tai puoliksi jotakin, nämä sanat voi lauseessa korvata semisti-sanalla, niin heti on olevinaan paljon hienompaa ja nykyaikaisempaa. Meinasin käyttää sanaa coolimpaa mutta sekin on kyllä näitä ärsyttäviä nykyilmauksia.

Kaikki jotka ovat viime vuosina seuranneet viihdeohjelmia, joissa lauletaan ja sitten niille toiset antavat palautetta, niin ei suin surminkaan käytetä laulaa-verbiä tai esittää-verbiä, vaan ne käyttävät aina ärsyttävää vetää-verbiä. Hyvin sä kyllä ton vedit! Tai ei toi sun vetosi nyt kyllä oikein riittänyt.

Kyllä minusta vetää-verbin voisi suosiolla jättää sen alkuperäiseen tarkoitukseen, eli kun fyysisesti vetää perässään jotakin.

Onhan näitä! Korvaan kalskahtaa myös Ei kahta sanaa ja isossa kuvassa-toteamukset. Joskin näitä pidän hieman vähemmän ärsyttävinä kuin noita aiemmin kuvaamiani.

Sellaisenkin havainnon olen tehnyt, lähinnä TV-ohjelmista, että nyt on alettu viljelemään ihminen-sanaa silloin kun kuvaillaan toista sukupuolta olevaa henkilöä keskustelukumppanille. Mies tai nainen -sanoja jostain syystä vältellään.

Samoin jos omaan kumppaniin viitataan, niin käytetään usein juuri tuota kumppani-sanaa, ei mielellään tyttö-, poika- nais- tai miesystävä-sanoja.

Mistä tämä muutos sitten johtuu? Jääkäämme miettimään sitä. Ja muutakin.

Esa Parkkonen

Lahti, Mikkeli