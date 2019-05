Lukijalta: Toivon Mikkelin päättäjiltä kauaskatseista koulupolitiikkaa ja rohkeutta olla uuden nousun kärkikunta

Kiitos Jorma Flinkmanille asiapitoisesta mielipiteestä (L–S 13.5.). Pääviesti oli, että leikkausten aika koulutuksessa on ohi.

Juuri niin, mutta pelkkä leikkausten pysäyttäminen ei riitä. Koulutuksen palauttaminen pitkän ja ansiokkaan työn tuloksena saavutetulle, kansakuntaa palvelevalle tasolle vaatii hallituskaudella leikattujen kahden miljardin euron ainakin osittaista palauttamista.

Ei ole ihme, jos leikkausten seurauksina kansainväliset osaamisen tason mittaustulokset (Pisa) osoittavat Suomelle laskevaa kuntokäyrää.

Ei ole ihme, että kouluissamme häiriötilanteet opetustunneilla lisääntyvät.

Ei ole ihme, että opettajien henkinen kestävyys joutuu koetukselle.

Keväällä julkaistun OAJ:n työolobarometrin mukaan kaikki opettajaryhmät voivat kauttaaltaan huonommin kuin kaksi vuotta sitten. Vastaajista 43 prosenttia koki erittäin tai melko usein työn aiheuttamaa stressiä.

Tämä luku on selvästi korkeampi kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Opettajien innostus työhönsä on laskenut viidessä vuodessa 11 prosentilla.

Tieto opettajien työolosuhteista on siirtynyt myös nuorten keskuuteen. On huolestuttavaa, että opettajakoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden määrä on tänä keväänä rajussa laskussa.

Tämän kevään opiskelijavalinnoissa hakijamäärät ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta laskeneet kaikissa opettajakoulutusta järjestävissä yliopistoissa.

Esimerkiksi Helsingin yliopistossa luokanopettajan koulutukseen hakeutuvien lukumäärä laski kolmanneksen, varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutukseen hakeutuneiden lukumäärä putosi jopa 40 prosentilla.

Suomi on voinut olla ylpeä siitä, että meillä on kansainvälisesti huippuluokan koulutus, jota kuvaa myös opettajiksi hakeutuvien opiskelijoiden suuri kiinnostus alaa kohtaan.

Mutta hetkessä tilanne voi näköjään muuttua. Paitsi valtakunnan tasolla, kehitystä parempaan voidaan toteuttaa myös paikallisesti.

Toivoisinkin Mikkelin päättäjiltä kauaskatseista koulupolitiikkaa ja rohkeutta olla uuden nousun kärkikuntana.

Tämä merkitsee käytännössä riittävien resurssien kohdentamista koulutoimeen kokonaisvaltaisesti. Investointi koulutukseen on investointi tulevaisuuteen.

Osmo Ukkonen

eläkeläinen, opetusalan ammattilainen

Mikkeli