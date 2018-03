Lukija kysyy, haluaako Essote ajaa terveyskeskusasiakkaat yksityisille lääkäriasemille — Lue, mitä Essote vastaa kritiikkiin perutuista lääkäriajoista Olen ollut runsaan vuoden terveyskeskusasiakas pitkän työterveyshuollon jälkeen. Mari Koukkula Onko päivystyksessä jonottaminen ainoa mahdollisuus päästä lääkärin vastaanotolle, kysyy Länsi.Savon lukija.

Ensimmäinen vuosi meni tyydyttävästi ja varsinkin päivystys toimi erinomaisesti. Myös aiemmat kokemukset Mikkelin terveyskeskuksesta ovat olleet erinomaisia.

Nyt tuli ongelma. Varasin vastaanottoajan joulukuun loppupuolella. En kirjannut muistikirjaani yhteyksiäni terveydenhuoltoon, koska luotin palveluun, joten varausaika on epätarkka. Hämmästyin hieman kun sain ajan vasta helmikuun toiselle päivälle. Vaivani ei ollut erityisen akuutti, mutta todella kiusallinen ja henkilökohtaisesti pelottava.



Kävin sovituissa laboratoriokokeissa ja odotin ratkaisua vaivoihini. Olin pukemassa lähteäkseni terveyskeskukseen, kun minulle soitettiin, että älä turhaan vaivaudu. Aika peruttiin 50 minuuttia ennen vastaanottoaikaa. Uusi aika annettiin 28.2. kello 10.30. Nyt olin viisastunut jo niin paljon, että kirjasin tapahtumat minuutin tarkkuudella. Odotin kiltisti ja vähän peloissani.

Sitten sain hepulin. 27.2. minulle ilmoitettiin, että huominen aikani on peruttu. Terveyskeskuksessa oli opittu niin paljon, että peruminen ilmoitettiin jo vuorokausi, kaksi tuntia ja 30 minuuttia ennen sovittua aikaa. Tällä kertaa perumisen syyksi selitettiin, ettei lääkäri ollut paikalla. Edellisellä kerralla ei selitetty mitään. Uusi aika luvattiin 19.3. Pyysin kirjallisena.



Onko Mikkelin terveyskeskuksen tarkoitus ohjata asiakkaat yksityiselle lääkäriasemille? Sitä vain ei uskalleta suoraan sanoa. Onko päivystyksessä jonottaminen ainoa vaihtoehto päästä lääkärin vastaanotolle?

Lisäksi päivystyksessä ei uusita vanhaksi menneitä reseptejä, joten tämä pakottaa lääkäriin ja monenko varat riittävät yksityiseen palveluun? Onko menettely kustannustehokas?

Eläkeläisen käyttämä aika ei ole pois yhteiskunnan palveluksesta, mutta eikö lääkärienkin olisi helpompi perehtyä potilaiden vaivoihin kokonaisvaltaisesti ja hoitaa kaikki asiat samalla kerralla? Pikaisella päivystyskäynnillä hoidetaan asia kerrallaan ja palataan seuraavaan asiaan seuraavana päivänä.

Jos tämä on esimakua Sipilän ja Orpon soteuudistuksesta, vähävaraisten on syytä varautua jatkuvaan istumiseen terveyskeskuksen päivystysjonossa. Tai sitten on se huonompi vaihtoehto, mikä ei ole asianomistajan murhe...



Jorma Tiitinen

eläkeläinen

Mikkeli

Essote: Aikoja peruttiin influenssan takia

Jorma Tiitinen kertoo, kuinka hänen aikansa siirrettiin kahteen otteeseen helmikuussa Mikkelin hyvinvointikeskuksessa.

Tämä ei tietenkään ole tarkoituksemme ja joudumme Essoten perusterveydenhuollon vastaanotoilla siirtämään kiireettömiä aikoja normaalisti todella harvoin.

Helmikuussa niin influenssa kuin muut liikkeellä olevat tulehdustaudit aiheuttivat myös lääkäreiden ja hoitajien sairastumisia, jonka johdosta jouduimme siirtämään sovittuja aikoja. Pahoittelen syvästi kirjoittajalle aiheutunutta vaivaa.

Julkisuudessa näkyy usein lääkäripulamme, mutta harvoin kerrotaan ns. sote-integraatiosta, jota jo toteutamme kasvavassa määrin vastaanottopalveluissa ja joka on kansallisen sote-uudistuksen keskeisiä ajatuksia. Monet asiakkaamme saavat samalla lääkärireissulla nyt myös erikoislääkärin palvelut, jos niille ilmenee tarvetta.

Julkisuudessa ei ole myöskään juuri näkynyt, että hoidamme yhä suurempia määriä ihmisiä. Lääkäripulasta huolimatta hoitokontakteja oli koko Essoten alueella lääkäri- ja hoitajavastaanotoilla tammikuussa 2018 yhteensä noin 17 500, joka on 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Olemme pystyneet tähän sekä toimintatapoja muuttamalla että kokeneiden lääkäreiden lisätyöpanoksella.



Hans Gärdström

ylilääkäri, vastaanottopalvelut

Essote