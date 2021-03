Mielipide: Koulujen etäruoka kuuluu kaikille, myös lukiolaisille!

Mikkelissä peruskoululaiset ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat etäopiskelujakson aikana ruokapaketit, mutta suurin osa Mikkelin seudun lukiolaisista jää ilman ruokajakelua.

Miten tämä on mahdollista?

Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja Virpi Siekkisen mukaan Mikkelin lukion opiskelijoille ei tarjota ateriapalvelua tai ruokakassia johtuen tavoitteesta suojata lukio-oppilaita koronatartunnalta (LS 17.3.)

Mikkelin lukiolaisilta evätään etäruoka nyt jo toistamiseen, mutta Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun lukiolaiset saavat korvaavan etäruoan. Saman ikäryhmän toiset opiskelijat saavat ruokapaketit ja toiset jätetään ilman?

Mikkelin kaupungin tahtotila on mielestäni täydellisessä arvotyhjiössä tällaisen opiskelijoita epäarvoistavan päätöksen kautta.

Näen tällaisen toiminnan syrjivänä ja yhdenvertaisuuden vastaisena.

Sivistysjohtaja Siekkisen mukaan kyse ei ole mistään säästökeinoista tai kaupungin nuukuudesta tarjota lukiolaisille ruokapalveluja.

Mistä sitten on alun perin ollut kysymys? Koronapandemia on ollut jo vuoden, joten kaupungilla on ollut aikaa kehittää terveysturvallinen tapa hoitaa etäruokailu kaikkien opiskelijoiden suhteen.

Jos ruokakassin nouto koululta on lukiolaiselle terveysriski koronan takia, eikö ruokakassin nouto kaupasta sitten ole? Onhan lukiolaistenkin syötävä, ei kaikille ruoka tule valmiina kotona.

Koronapandemia on lisännyt osassa perheitä taloudellisia ongelmia, joita tällainen kaupungin lukiolaisia syrjivä ruokapolitiikka ei ainakaan helpota. Emme edelleenkään elä unelmayhteiskunnassa, jossa perheillä on yhdenvertaiset tulot.

Kaupungin arvoissa puhutaan muun muassa luottamuksesta, avoimuudesta ja yhdenvertaisuudesta.

Olisiko nyt syytä konkretisoida nämä arvot myös lukiolaisille? Nälkäisenä on huono keskittyä ylioppilaskirjoituksiin.

Katariina Asikainen

filosofian maisteri, Mikkelin perussuomalaisten hallituksen 2. varapuheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Mikkeli