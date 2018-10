Lukijalta: Metsänhoito on taloudellisesti kannattava ekoteko

Olen Viljasen kanssa samaa mieltä siitä, ettemme voi yhtäkkiä pysäyttää ilmastonmuutosta ja palata esiteollisen ajan olosuhteisiin. Voimme kuitenkin rakentaa kestävämpää tulevaisuutta hoitamalla ja hyödyntämällä uusiutuvia luonnonvaroja pitkäjänteisesti. Metsien kestävä käyttö on tässä työssä osaratkaisu, ei ongelma.

Ilmastokeskustelussa metsät nähdään usein hiilivarastoina, hiilinieluina, joita hakkuut kaventavat. Todellisuudessa metsien merkitys on laajempi ja vaikutussuhteet moninaisia.

Jalostamalla puuta yhä monipuolisemmin varastoimme hiiltä ja korvaamme fossiilisia poltto- ja raaka-aineita. Hakkuiden vähentäminen meillä taas lisäisi niitä muualla, missä puun hyödyntäminen ja ympäristöstä huolehtiminen ei aina ole yhtä kehittynyttä.

Sekä talouden että ilmastonmuutoksen kannalta meidän tulee säilyttää metsät hyväkasvuisina, terveinä ja elinvoimaisina - ympäristöä unohtamatta. Uudistamistyöt kannattaa tehdä ripeästi hakkuiden jälkeen.

Kasvu ja sopiva puulajisekoitus turvataan oikea-aikaisella taimikonhoidolla. Ajoissa tehdyt harvennukset edistävät puiden järeytymistä, elinvoimaa ja tuhonkestävyyttä. Tämä on metsänhoidon ”peruskauraa”, jossa meillä on silti paljon parantamisen varaa!

Etelä-Savon metsien kantorahatulot olivat viime vuonna taas maan suurimmat eli noin 270 miljoonaa euroa. Peräti 77 prosenttia tästä kertyi tukkipuusta, jota jalostetaan usein pitkäikäisiksi, ilmastoystävällisiksi tuotteiksi myös Etelä-Savossa.

Monille onkin yllätys, että metsäteollisuuden osuus alueen tehdasteollisuuden bruttoarvosta (35 prosenttia) ja työpaikoista (29 prosenttia) on meillä maan kolmanneksi korkein Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson jälkeen!

Etelä-Savossa metsien merkitys on suuri ja käyttöaste korkea. Markkinoiden ja metsäteollisuuden kehityksen valossa maakunnan puulle on kysyntää myös jatkossa. Siksi uskon, että panostaminen Etelä-Savon metsien hoitoon on sekä ilmastoteko että hyvää bisnestä!

Antti Heikkilä

aluejohtaja

Suomen metsäkeskus