Mielipide: Kansalaisten luottamus politiikkaan palautuu vain avoimuudella ja keskustelulla

Sain kun sainkin käsiini Länsi-Savon päätoimittaja Timo Laitakarin salaiseksi tarkoitetun kolumnin (LS 22.11.), joka käsitteli kunnallisen päätöksenteon ja verovarojen käytön julkisuutta.

Kolumniin viitaten toivon, että voin osaltani puolustaa avoimuutta yhteisten asioiden hoidossa.

Jo pitkään on näkynyt kansalaisten vähentynyt kiinnostus äänestämiseen ja politiikkaan.

Laitakari nostaa ansiokkaasti esiin esimerkkejä, jotka ovat omiaan sammuttamaan pienenkin innostuksen liekin, jos sellainen vielä jollakulla sattuisi kytemään.

Kangasniemellä on lehtitietojen perusteella sovittu, ettei kunnanjohtajan eroon liittyvistä asioista julkisuuteen tietoa juuri anneta.

Kysyn samoin kuin Laitakari, miksi ei?

Ajatelkaa itsenne epäluottamusta nauttivan kuntajohtajan rooliin. Eikö olisi tärkeää oman oikeusturvan ja maineen kannalta, että totuus eroamis- tai erottamistoimiin johtaneista syistä tulisi yleisön tietoon? Muuten asiat saavat toriparlamenteissa usein aivan väärät mittasuhteet.

Asia on sama toisin päin. Jos kuntajohtajan toiminta on kunnan kannalta haitallista tai väärinkäytöksiä on pystytty osoittamaan, on tärkeää, että luottamushenkilöiden järeätkin toimenpiteet ovat perusteltavissa.

Minun on vaikea kuvitella tilannetta, jossa veronmaksajien etu on maksaa yhtäaikaisesti palkkaa kahdelle korkeapalkkaiselle johtajalle saman viran hoidosta. Tähän kun lisää vielä, ettei toisen tarvitse, tai hän ei saa tehdä mitään palkkansa eteen.

Tätä yhtälöä tulisi avata kuntalaisille samalla, kun kunnallisveroprosenttia nostetaan tai palveluja karsitaan. Silloin jokainen voisi arvioida, mikä on kenenkin osuus kuntalaisten veroeuroja nielevissä prosesseissa.

Kuntien heikko taloustilanne tai tulehtuneet henkilökemiat harvoin johtuvat vain yhdestä henkilöstä. Tämä käy usein ilmi viimeistään silloin, kun huomataan, että sama meno kunnissa jatkuu kuin ennen kalliita erosopimuksiakin.

Toinen asia ovat salassapitosäännökset. Tuntuu oudolta, että julkisuuslaki yksiselitteisesti kieltäisi kaikki sisäisten tarkastusten tuloksena saadut tiedot.

Toivon kuntalaisilta kriittisyyttä ja aktiivisuutta.

Onneksi asiasta on muunkinlaisia tulkintoja, muutoin meillä veronmaksajilla olisi nykyistäkin suurempi huoli veroeurojemme käytöstä.

Maksettujen verojen julkisuudesta tai niiden salaamisesta on riittänyt puhetta. Tätäkin suurempi haloo pitää nostaa, jos kuntalaisina meiltä salataan yhteisin varoin harjoitettavaa kunnallistaloutta ja siihen oleellisesti liittyvää toimintaa.

Toivon kuntalaisilta kriittisyyttä ja aktiivisuutta pyytää niin luottamushenkilöiltä kuin virkamiehiltäkin perusteluja mielipiteilleen ja toiminnalleen.

Usein luottamushenkilö, jonka mielipide poikkeaa riittävän paljon valtavirran mielipiteestä tärkeäksi katsomassaan asiassa, jättää eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Siinä lukee myös perustelut.

Juuri perusteltujen kannanottojen ja mielipiteiden avulla luottamushenkilöiden ja virkamiesten toimintaa on helpompi arvioida.

Liian rauhassa saavat olla esimerkiksi luottamushenkilöt, jotka lupaavat äänekkäästi, etteivät aio säästää mistään.

Heiltä tulisi kysyä, kuinka kunnan rahat saadaan riittämään.

Monessa kunnassa kaikille kaikkea -politiikka on tullut tiensä päähän, ja viimeistään nyt on aika ryhtyä harjoittamaan vastuullisempaa politiikkaa.

Liian usein luottamushenkilön toimintaa ohjaa luottamuspaikan uusiminen sen sijaan, että toimittaisiin linjakkaasti yhteisen edun puolesta.

Mika Majamäki

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Pieksämäki