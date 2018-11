Lukijalta: Mikkelissä uusille hankkeille löytyy aina enemmän kampittajia kuin pönkittäjiä

Meillä Mikkelissä ei ole öljyä eikä timantteja mutta meillä on todella upeat tasokkaan elämisen mahdollistavat olosuhteet kun ne osattaisiin rohkeasti hyödyntää.

Surkea ja todella hidas kaavoituspolitiikka on tehokkaasti torpannut 30 vuotta Mikkelin kehitystä. Rakennustontin saanti yksityisille henkilöille tai yrityksille mieluisalta paikalta on saattanut kestää vuosia.

Ainoastaan palkannauttijavirkamiehet jaksavat odotella näillä aikatauluilla jotain tapahtuvaksi.

Paikallisten politikkojen ja virkamiesten tehtävä on palvella meitä kansalaisia eikä päinvastoin. Liike-elämän tehtävä on synnyttää tähän yhteiskuntaan tulot. Sen jälkeen politikot ja virkamiehet hoitavat menopuolet. Jos on millä hoitaa.

Mikkelissä huomattavasti enemmän kampitetaan kuin pönkitetään. Kaikkitietävät vastustajat voisivat tuoda jatkuvan arvostelun ja jarrutuksen sijaan joskus joitakin kehityskohtia esille.

Varsinaisen Kaihun, siis Kaihunharjun siltoineen ja uimalaitoksineen, säilyttämisestä upeana virkistysalueena olen täysin samaa mieltä. Sen sijaan Ristiinantien varren upealle rantatontille olisi varmasti meille harvinaislaatuista kysyntää kauempaakin.

Mikkelissä on todella paljon kaiken tasoisia virkistysalueita, mutta virkistäytyjistä alkaa olla kohta pulaa. Kannattaisi varmaan ottaa oppia suuremmista tai jopa pienemmistä paikkakunnista.

Kuopiossa vietiin läpi vastusteluista huolimatta saaristokaupunki-idea sekä rohkeat kaavoitustoimet Viitostien varteen. Seinäjoki, 1960-luvun pikkukauppala, on luotu pohjalaisella rohkealla yritysmentaliteetillä suureksi ja eläväksi keskukseksi. Ilman upeita rantoja pelkälle savipellolle.

Toimin aikanani Hirvensalmella pankinjohtajana. Ehdotin paikkakunnan kehitysideaksi Pöyrynkankaan kaavoittamista. Alue on Mikkelistä tultaessa ennen keskustaa tien oikealla puolella.

Paikallinen vaikuttaja löi nyrkillä pöytään ja antoi minun kovaäänisesti ymmärtää että Pöyrynkangasta ei koskaan kaavoiteta ja se toimii Hirvensalmelaisten virkistysrantana.

Teimme senaikaisen kunnan rakennusmestarin kanssa kartoista yhteenlaskun ja se osoitti Hirvensalmella olevan noin 4 000 kilometriä rantaviivaa. Siis oma kilometri jokaiselle virkistäytymiseen jokamiesoikeudella.

Nyttemmin upeasti täyteen rakennettu Pöyrynkangas saattoi toiminnallisesti, henkisesti ja jopa taloudellisesti ”pelastaa” Hirvensalmen.

Pekka Kivinen

Mikkeli