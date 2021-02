Mielipide: Pieksämäen perusturva on tehnyt hyvää työtä

Pieksämäen perusturvalautakunnan toimikaudeksi povattiin vaalikauden alussa noin puolitoista vuotta, mutta kausi jatkuu vaalikauden loppuun asti ja tekeminen jopa lisääntyi vuoden alussa voimaan tulleen uuden hallintosäännön myötä.

Pieksämäen perusturva on tehnyt määrätietoista työtä pieksämäkeläisten perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kehittämisessä tulevaisuuden haasteitakin ajatellen.

Paikallisen näkökulman tietoinen huomioiminen rajallisten resurssien puitteisssa ansaitsee kiitosmaininnan perusturvan kaikille toimijoille, tehtävästä ja tittelistä riippumatta.

Voimme luottavaisin mielin siirtyä uudelle valtuustokaudelle ja meiltä löytyy myös annettavaa mahdollisen uuden hyvinvointialueen toteutuessa.

Toivottavasti huomioimme erilaisia vaihtoehtoja tulevan valtuustokauden alussa, emmekä tuudittaudu taas siihen, että kohta hyvinvointialue hoitaa meidän asiat ja rahat.

Entä, jos hyvinvointihanke kaatuukin viime metreillä, kuten edellisen eduskuntakauden loppumetreillä ja tämän valtuustokauden aikana tapahtui?

Meidän pitää edelleen kehittää toimintaamme ja olla valmiita erilaisiin tilanteisiin.

Perusturvan henkilökunta on tehnyt määrätietoista hyvää työtä annetuilla resursseilla paremman tulevaisuuden rakentamisessa meille pieksämäkeläisille.

Aina ei voi onnistua, mutta pitää tunnustaa epäonnistuminen ja valita taas uusia polkuja.

On harmillista, että meillä on noussut vallalle käsitys, että valtaa on siirtynyt liikaa virkamiehille ja nyt sitä halutaan palauttaa takaisin luottamushenkilöorganisaatiolle.

Valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

Kärjekäs toiminta nakertaa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden luottamuksellista, tavoitteellista yhteistyötä.

Löytyykö luottamushenkilöiltä eväitä operatiiviseen johtamiseen? Silloin siitä pitää ottaa myös vastuu!

Ei niin, että poliittiset päättäjät käyttävät valtaa, mutta vastuu jätetään virkamiehille.

27.1. kokoukseen oli ladattu luottamushenkilöiden näytön paikkaa ja kokous kesti noin viisi tuntia.

Uutisoinnista ja kokouksen pöytäkirjasta jokainen voi päätellä, millaisissa tunnelmissa lautakunta päättelee valtuustokautta.

Toivottavasti poliittinen johtaminen ja operatiivinen toiminta pitävät perusturvan pyörät pyörimässä.

Olen tavannut ihmisiä perusturvaorganisaation eri tasoilla ja aina olen kokenut itseni tervetuleeksi keskustelemaan arjen sankareiden kanssa.

Ari Hänninen

perusturvalautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, kunnallisvaaliehdokas (kok.)

Pieksämäki