Mielipide: Rantarakennuspaikkojen lisäkaavoitus ei ole pikku juttu

Mikkelin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että selvitetään ”mahdollisuus lisätä rakennustehokkuutta muunnettua rantakilometriä kohden”.

Mitä ilmeisimmin tutkitaan mahdollisuus päivittää voimassa olevia rantayleiskaavoja. Tavoite lienee lisätä tavoitemitoitusta, normia kuinka monta uutta rakennuspaikkaa sallitaan rantaviivakilometrille.

Selvitys ja mahdollisten kaavamuutosten hyväksyminen kuuluu yksin kaupungin toimivaltaan.

Ely-keskuksen tehtävä on vain valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävistä seikoista huolehtiminen sekä esimerkiksi luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelulain noudattamisen valvonta.

Ely-keskuksen tulee kuitenkin lain mukaan edistää kuntien kaavoitusta ja uskallan siksi reilun 30 vuoden kokemuksella sanoa jotain.

Rantayleiskaavojen avaaminen syö merkittävästi kaavoitusresurssia. Kaavojen muuttaminen on prosessina sama kuin uusien teko.

Tarvitaan ajanmukaiset, nykyvaatimusten mukaiset selvitykset muun muassa luonnon, rakennetun ympäristön ja kiinteistöjaotuksen osalta.

Kuulemiset ovat työläs vaihe, jossa esitetään runsaasti erilaisia toiveita. Voidaan olettaa, etteivät kaikki loma-asuntojen omistajat katso uusia naapuritontteja pelkästään myönteisesti.

Uudet selvitykset saattavat johtaa myös entisten rakentamattomien rakennuspaikkojen siirtoihin tai poistamisiin. Valitusprosesseihin on syytä varautua.

Toivottavasti rantojen suunnitteluun osoitetaan erillinen resurssi, jotta kaupungilla on edelleen voimia edistää muuta alueidenkäytön suunnittelua kantakaupungissa ja liitoskunnissa. Moni strategisesti tärkeä elinkeinoelämän ja asumisen hanke vaatii merkittävästi suunnitteluvoimaa.

Kun arvioidaan rantakaavojen avaamisella saavutettavia hyötyjä, on syytä huomata eräs kaavoitustekninen seikka.

Kaavoituksessa rannoille asetetaan tavoitemitoitus, perusrannoilla usein noin viisi rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille. Rakennuspaikkojen määrä lasketaan kantatiloittain.

Laskentatapa, aikaisempi rakentaminen ja tiheähkö kantatilajaotus aiheuttavat ilmiön, jossa kaavojen toteutunut mitoitus on yleensä selvästi suurempi kuin tavoitemitoitus. Yleinen toteutunut mitoitus on 6–7 rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä kohden. Vanhoilla suosituilla mökkiseuduilla luku voi olla jopa yli 10 rp/km.

Siksi, jos kaavan tavoitemitoitus nostetaan esimerkiksi viidestä kuuteen, muutokset rakennuspaikkojen määrässä saattavat olla vähäisiä, jopa olemattomia. Jokin uusi laskentapa taas saattaisi olla maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta vähintään mietityttävä.

Toki uusia rakennuspaikkoja saataisiin todennäköisesti jonkin verran, määrää on mahdoton arvioida etukäteen.

Etelä-Savon rantayleiskaavojen kattavuus on hyvä. Rantojen kaavoissa on lähes 20 000 iskemätöntä lomarakennuspaikkaa. Yksin Mikkelissä on noin 2 000 kaavan lomarakennuspaikkaa vapaana ja lisäksi kaavoittamatonta rantaa.

Viime vuosina maakuntaan on rakennettu noin 150–200 loma-asuntoa vuodessa. Siihen nähden kaavojen kapasiteetti ei ole pullonkaula.

Uusien tonttien toteutukseen tuleminen on maanomistajan tahdosta kiinni. Lisäksi hyvin usein uusi loma-asunto korvaa vanhan, huonokuntoisen ja heikosti varustellun mökin. Se on ymmärrettävää, koska ensimmäiset loma-asunnot rakennettiin parhaille paikoille ja tiet sekä liittymät ovat valmiina.

Loma-asukkaat ovat Mikkelille ja Etelä-Savolle iloinen asia ja vahvuus. Saattaa olla, että loma-asumisen, lomarakentamisen ja monipaikkaisen työn hyötyjä voitaisiin vahvistaa joillakin muilla keinoilla jopa lisäkaavoitusta tehokkaammin. Ehdotuksia ja uusia ideoita, kiitos!

Eero Korhonen

yksikön päällikkö

Etelä-Savon ely-keskus